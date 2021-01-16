ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Вторичное использование неоднозначной скульптуры

Но где в итоге должна оказаться скульптура, за которую заплачено 70000 евро, - на свалке или где-нибудь в ангаре, это уже другой вопрос. Разумеется, мнение близких певца нужно уважать, но развивающие туризм в Ида-Вирумаа считают, что подходящее место для этой скульптуры - во дворе Кренгольма, где пару лет назад с большим успехом шли представления спектакля "Кремлевские соловьи", центральным действующим лицом которого как раз и является Яак Йоала.

Спектакль проходил во дворе бывшей прядильной фабрики, где установили круглую сцену (вышеупомянутый монумент тоже округлый, правда, напоминает афишную тумбу). В общем духе спектакля и игре красок есть схожесть с памятником.

Да, следует признать, что монументы и памятники, хотя сами выполнены из холодного камня или металла, часто вызывают весьма горячие споры - из-за неоднозначности конкретных событий и личностей или же из-за художественного исполнения.

Но нельзя упускать из виду и то, что время гасит эти страсти, и в конце концов скульптуры и монументы становятся частью общественного пространства. Стоит вспомнить хотя бы монумент победы в Освободительной войне в Таллинне, который в свое время тоже удостоился очень бурного приема.