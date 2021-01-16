ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Вторичное использование неоднозначной скульптуры

Но где в итоге должна оказаться скульптура, за которую заплачено 70000 евро, - на свалке или где-нибудь в ангаре, это уже другой вопрос. Разумеется, мнение близких певца нужно уважать, но развивающие туризм в Ида-Вирумаа считают, что подходящее место для этой скульптуры - во дворе Кренгольма, где пару лет назад с большим успехом шли представления спектакля "Кремлевские соловьи", центральным действующим лицом которого как раз и является Яак Йоала.
Спектакль проходил во дворе бывшей прядильной фабрики, где установили круглую сцену (вышеупомянутый монумент тоже округлый, правда, напоминает афишную тумбу). В общем духе спектакля и игре красок есть схожесть с памятником.
Да, следует признать, что монументы и памятники, хотя сами выполнены из холодного камня или металла, часто вызывают весьма горячие споры - из-за неоднозначности конкретных событий и личностей или же из-за художественного исполнения.
Но нельзя упускать из виду и то, что время гасит эти страсти, и в конце концов скульптуры и монументы становятся частью общественного пространства. Стоит вспомнить хотя бы монумент победы в Освободительной войне в Таллинне, который в свое время тоже удостоился очень бурного приема.
Грех было бы дать скульптуре Яака Йоала пропасть зря, тем более что ее так разрекламировали, что она уже сейчас является весомым туристическим магнитом, имеющим свою значительную историю. Кроме того, можно сказать, что в Ида-Вирумаа эта скульптура использовалась бы уже повторно, а в наши дни вторичное использование имеет очень позитивную репутацию.