ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы попали в группу поддержки Дональда Трампа?

- Я попал в нее, как обычно попадают в группу поддержки, когда приходят в Рийгикогу. Сделали такое предложение, мы его обсудили, и я подумал, что это не проблема - стать членом этой группы. Но получилось так, как получилось. Жизнь сурова. Однако я активным членом-сторонником и не был.