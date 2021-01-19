ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы попали в группу поддержки Дональда Трампа?
В действовавшую до сих пор в Рийгикогу группу поддержки президента США Дональда Трампа входил также избранный в парламент от Ида-Вирумаа депутат EKRE Рихо Брейвель.
В действовавшую до сих пор в Рийгикогу группу поддержки президента США Дональда Трампа входил также избранный в парламент от Ида-Вирумаа депутат EKRE Рихо Брейвель.
Член Рийгикогу РИХО БРЕЙВЕЛЬ:
- Я попал в нее, как обычно попадают в группу поддержки, когда приходят в Рийгикогу. Сделали такое предложение, мы его обсудили, и я подумал, что это не проблема - стать членом этой группы. Но получилось так, как получилось. Жизнь сурова. Однако я активным членом-сторонником и не был.