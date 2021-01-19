Вт, 19.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы попали в группу поддержки Дональда Трампа?

Рихо Брейвель. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В действовавшую до сих пор в Рийгикогу группу поддержки президента США Дональда Трампа входил также избранный в парламент от Ида-Вирумаа депутат EKRE Рихо Брейвель. 

Член Рийгикогу РИХО БРЕЙВЕЛЬ: 

- Я попал в нее, как обычно попадают в группу поддержки, когда приходят в Рийгикогу. Сделали такое предложение, мы его обсудили, и я подумал, что это не проблема - стать членом этой группы. Но получилось так, как получилось. Жизнь сурова. Однако я активным членом-сторонником и не был.

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