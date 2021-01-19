ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Вопрос достоинства

С одной стороны, выражение работником волостного управления своих мнений в публичном пространстве - далеко не самый важный вопрос, которым нужно заниматься. Разумеется, каждый имеет право свободно выражать свои мысли в подходящей ему манере.

Вместе с тем важно понимать, какую публичную роль выполняет тот или иной человек на своей должности. Специалист по связям с общественностью - это лицо и рупор волости. В силу своей должности он каждым своим высказыванием представляет Йыхвискую волость и формирует ее репутацию.

Последовавшие со стороны как самой Калдре, так и волостных властей попытки оправдать случившееся - дескать, ее высказывания были вырваны из контекста или те слова, которые она использовала, не были непотребными в лингвистическом смысле - выглядят инфантильно и их нельзя воспринимать всерьез. Представим себе, какая последовала бы реакция, если бы в том же духе перед общественностью выступили PR-менеджеры президента или премьер-министра. На местном уровне Калдре выполняет аналогичную роль.

Волостная управа не дала четкого ответа, почему на эту должность без конкурса взяли человека, который в этой роли очевидно некомпетентен. Если коалиции нужно было непременно создать за счет налогоплательщиков рабочее место для человека из своего лагеря, то уж честнее было бы создать пост советника по эзотерике.