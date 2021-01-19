ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Вопрос достоинства

С одной стороны, выражение работником волостного управления своих мнений в публичном пространстве - далеко не самый важный вопрос, которым нужно заниматься. Разумеется, каждый имеет право свободно выражать свои мысли в подходящей ему манере.
Вместе с тем важно понимать, какую публичную роль выполняет тот или иной человек на своей должности. Специалист по связям с общественностью - это лицо и рупор волости. В силу своей должности он каждым своим высказыванием представляет Йыхвискую волость и формирует ее репутацию.
Последовавшие со стороны как самой Калдре, так и волостных властей попытки оправдать случившееся - дескать, ее высказывания были вырваны из контекста или те слова, которые она использовала, не были непотребными в лингвистическом смысле - выглядят инфантильно и их нельзя воспринимать всерьез. Представим себе, какая последовала бы реакция, если бы в том же духе перед общественностью выступили PR-менеджеры президента или премьер-министра. На местном уровне Калдре выполняет аналогичную роль.
Волостная управа не дала четкого ответа, почему на эту должность без конкурса взяли человека, который в этой роли очевидно некомпетентен. Если коалиции нужно было непременно создать за счет налогоплательщиков рабочее место для человека из своего лагеря, то уж честнее было бы создать пост советника по эзотерике.
Однако важнее всего вопрос достоинства волости. Если волостная власть хочет, чтобы ее ассоциировали с вульгарным словоупотреблением Калдре, так оно и будет. Волостная управа могла сразу признать, что вышла досадная история, и извиниться. Но даже этого не сделано. Депутаты волостного собрания имеют возможность дать оценку поведению волостной управы и тем самым защитить репутацию волости.