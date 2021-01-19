Ср, 20.01.2021
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ОНИ ДЕЛАЮТ БУДУЩЕЕ ⟩ Виктор Предбанников: "Главное - чтобы мои воспитанники были хорошими людьми"

Виктор Предбанников признавался лучшим тренером Эстонии (спортивным союзом "Йыуд"), Ида-Вирумаа, Кохтла-Ярве и Йыхви, отмечен премией "Капитала культуры" и в прошедшем году был признан учителем года Ида-Вирумаа по интересам. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Нынче на уроках преподавателя физкультуры Йыхвиской основной школы Виктора Предбанникова занимается порядка 350 детей, еще 50 человек он тренирует в Йыхвиской спортивной школе и кохтла-ярвеском клубе легкой атлетики. Столько же детей и молодежи, а бывает и больше, ведет он каждый год, и так в течение 35 лет.

- Виктор, что привлекает детей в занятиях именно легкой атлетикой?

- Бег, прыжок, метание - это естественные движения человека, которые присущи ему всю жизнь, и тот, кто чувствует, что силен в этом, старается развивать эти качества, приходит в спорт и конкретно в легкую атлетику.

Мы считаем себя счастливыми, когда нам нравится наша работа. Спорт - это такая же работа, и если ребенок стремится туда, значит, она ему нравится, приносит удовольствие.

- И роль тренера в этом трудно переоценить.

- Работу тренера оценивают прежде всего по достижениям в спорте его учеников. Но не все воспитанники становятся спортсменами. Иногда те, кто выкладывается на сто и больше процентов, спрашивают меня, почему я трачу время на тех, кто занимается хуже. Отвечаю, что если они все же приходят, значит, и им надо уделять время и внимание, человеческие отношения здесь на первом месте. Достижения в спорте - это, конечно, хорошая вещь, но главное предназначение своей работы я вижу в том, чтобы мои воспитанники стали хорошими людьми. Вели здоровый образ жизни и были здоровы.

- Но и достижений у ваших воспитанников немало. Расскажите о них.

- Олег Марчук был чемпионом Советского Союза по четырехборью "Дружба", Анастасия Семенова - призером европейско-азиатских игр среди школьников и участвовала в Кубке Европы по легкой атлетике среди взрослых. Анна Типукина - многократная чемпионка Эстонии в спортивной ходьбе в разных возрастных группах и участница Кубка Европы в спортивной ходьбе. Денис Шалкаускас - многократный чемпион Эстонии, показывающий высокие результаты в беге на средние дистанции и участвующий в чемпионате Европы среди молодежи. В настоящее время работает вместе со мной в школе учителем физической культуры и продолжает тренироваться под моим руководством. Максим Михайлов - чемпион Эстонии в толкании ядра, участник Европейского олимпийского фестиваля и чемпионата Европы. Он закончил учебу, работает, но продолжает тренировки, и это меня радует.

Сейчас подрастает молодое поколение - Савва Новиков, Настя Житкова - чемпионы и призеры Эстонии. Чтобы воспитать спортсмена-атлета, который бы вышел на международный уровень, надо, как говорится, прожить с ним от семи до десяти лет. В моей карьере было три таких периода, в которых мы дошли с ребятами до участия в европейских соревнованиях, сейчас идет четвертый. У нас в легкой атлетике не просто стать участником европейских и мировых чемпионатов в разных возрастных группах, условием служит выполнение нормативов, а для этого необходимо показывать высокие результаты.

Благодаря успехам моих учеников признавался лучшим тренером Эстонии "Йыуд", Ида-Вирумаа, Кохтла-Ярве и Йыхви, отмечен премией "Капитала культуры" и в прошедшем году был признан учителем года Ида-Вирумаа по интересам.

- Понятно, что у всех ребят разный характер. С кем бывало особенно сложно?

- Каждый спортсмен - это личность, свой характер и отношение к тренировкам. Кого-то надо все время подталкивать, заставлять выполнять упражнения. С другими, наоборот, надо сдерживать, чтобы не перетренировался и не получил травму. Наверное, труднее всего с Максимом Михайловым. Характер у него не простой, но он такой трудяга, что его надо останавливать. После полуторачасовой тренировки он остается и еще полтора часа занимается со штангой. Требовательный не только к себе, но и хочет, чтобы другие в группе тренировались с полной самоотдачей. Когда спортсмен выходит на более высокий уровень, то и требует к себе большего внимания и индивидуальной работы. Это спортивный эгоизм. Но не скажу, что это плохая черта, она помогает добиться результата. 

Совет от Виктора Предбанникова

"Не начинай жизнь с понедельника, а лучше со вторника. С понедельника обычно не получается. Ну а если серьезно, самое главное, чтобы то, чем ты занимаешься - работа, увлечения, спортивные занятия, - приносило удовольствие в жизни. Детям не устаю говорить, что школа - это самая беззаботная пора, а потом - выбор за вами, и главное, чтобы вы нашли свое дело".

- Как оцениваете уровень молодежной легкой атлетики в Ида-Вирумаа?

- Периодами, волнами идет, но в целом очень хороший уровень. Есть чемпионы в Нарве, Силламяэ, в нашем клубе у Александра Хворых занимаются два спортсмена высокого уровня, в частности, Анна Паненко и Виктор Морозов - чемпионы Эстонии, которые выполнили нормативы и должны были выступать на чемпионате Европы, но сейчас его проведение из-за коронавируса повисло в воздухе.

Легкая атлетика в Эстонии вообще сильная. Но нам, идавирусцам, конкурировать с другими очень сложно, поскольку до недавнего времени здесь не было современных стадионов. Все удивляются, как мы в условиях прошлого века все же умудряемся составлять конкуренцию столичным клубам и другим городам, где уже есть хорошая, современная база. Но вот появилась первая ласточка - построен стадион у Йыхвиской русской основной школы, ждем в этом году большого легкоатлетического стадиона в Йыхви, есть проект стадиона в Силламяэ.

Чем больше стадионов, тем больше возможностей более качественно работать. Придет больше детей, любому ребенку интереснее заниматься в современных условиях. После того как в Йыхви построили школьный стадион, ко мне сразу же пришло заниматься много новых ребят. Я никому никогда не отказывал, но в прошлом году был перебор, и некоторым пришлось отказать. Сложно заниматься, когда в группе слишком много ребят. Но то, что все больше желающих заниматься легкой атлетикой, только радует.

- Сами в каком возрасте увлеклись легкой атлетикой?

- В пятом классе. И занимался все школьные годы. Жил тогда в городе Элиста в Калмыкии. Затем поступил в Волгоградский институт физкультуры и после его окончания приехал в Кохтла-Ярве. С 1985 года по 90-й работал в Кохтла-Ярвеской спортивной школе, а потом и до сих пор - в Йыхвиской русской школе, и всегда занимался тренерской работой.

- Сейчас - в 57 лет - как поддерживаете форму?

- Два раза в неделю играю в большой теннис - зимой в зале, летом на открытой площадке. По субботам - в футбол, а в воскресенье плаваю в бассейне.

- А в семье кто-то еще занимается спортом?

- Младшая дочь Дарья в прошедшем году стала чемпионкой Эстонии по спортивной ходьбе. Она учится в Тартуском университете на физиотерапевта и тренируется.

Старшая дочь Кристина занималась в основном пением, танцами, немножко и спортом. Отмечу, что мы с ней были на Олимпиаде в Сочи. Она - как медицинский работник, а я по ее инициативе, пройдя отбор, поехал туда как волонтер. Часто в семье вспоминаем сочинскую Олимпиаду, в память о ней осталось много фотографий. Ну и, конечно, специальная волонтерская форма, которую часто надеваю в зимнее время.

- Кроме преподавания в школе и тренерской работы продолжаете проводить семинары для тренеров, которые начали еще в 2009 году?

- Я прошел обучение на международных курсах и в период с 2009 года по 2017-й побывал во многих странах бывшего Советского Союза как лектор международной организации легкой атлетики. Я делился своим опытом и сам немало почерпнул для своей работы. Жаль, что эта деятельность прекратилась. Но я продолжаю проводить курсы для местных тренеров.

Тренер Александр Хворых:

- Близко общаемся с Виктором 15 лет - десять лет бок о бок в школе отработали, вместе учредили клуб "Атлеэтика", являемся в нем тренерами.

Виктор - грамотный, думающий тренер. С детьми умеет ладить. Видит глубину проблемы и решает ее. Он очень контактен с детско-юношеской средой, отсюда и результаты его детей. Очень работоспособен. Всегда держит себя на волне последних методических разработок и научных достижений. Ведет семинары по легкой атлетике, во время которых к тренерам Ида-Вирумаа присоединяются тренеры Тарту и Таллинна, и все очень довольны его работой.

- Вернемся к разговору о детях. Нередко можно слышать, что они сейчас другие. А вы что скажете?

- Дети есть дети. Да, меняется окружающий мир, среда обитания, но дети по-прежнему, как всегда, вдохновляют нас в работе, и наша задача - привить им желание заниматься физическими упражнениями, увлечь, чтобы было понимание того, что надо заниматься собой и своим здоровьем. 

ФОТО: NMR

Материал подготовлен при поддержке Совета министров Северных стран.

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