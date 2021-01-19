ОНИ ДЕЛАЮТ БУДУЩЕЕ ⟩ Виктор Предбанников: "Главное - чтобы мои воспитанники были хорошими людьми"

- Виктор, что привлекает детей в занятиях именно легкой атлетикой?

- Бег, прыжок, метание - это естественные движения человека, которые присущи ему всю жизнь, и тот, кто чувствует, что силен в этом, старается развивать эти качества, приходит в спорт и конкретно в легкую атлетику.

Мы считаем себя счастливыми, когда нам нравится наша работа. Спорт - это такая же работа, и если ребенок стремится туда, значит, она ему нравится, приносит удовольствие.

- И роль тренера в этом трудно переоценить.

- Работу тренера оценивают прежде всего по достижениям в спорте его учеников. Но не все воспитанники становятся спортсменами. Иногда те, кто выкладывается на сто и больше процентов, спрашивают меня, почему я трачу время на тех, кто занимается хуже. Отвечаю, что если они все же приходят, значит, и им надо уделять время и внимание, человеческие отношения здесь на первом месте. Достижения в спорте - это, конечно, хорошая вещь, но главное предназначение своей работы я вижу в том, чтобы мои воспитанники стали хорошими людьми. Вели здоровый образ жизни и были здоровы.

- Но и достижений у ваших воспитанников немало. Расскажите о них.

- Олег Марчук был чемпионом Советского Союза по четырехборью "Дружба", Анастасия Семенова - призером европейско-азиатских игр среди школьников и участвовала в Кубке Европы по легкой атлетике среди взрослых. Анна Типукина - многократная чемпионка Эстонии в спортивной ходьбе в разных возрастных группах и участница Кубка Европы в спортивной ходьбе. Денис Шалкаускас - многократный чемпион Эстонии, показывающий высокие результаты в беге на средние дистанции и участвующий в чемпионате Европы среди молодежи. В настоящее время работает вместе со мной в школе учителем физической культуры и продолжает тренироваться под моим руководством. Максим Михайлов - чемпион Эстонии в толкании ядра, участник Европейского олимпийского фестиваля и чемпионата Европы. Он закончил учебу, работает, но продолжает тренировки, и это меня радует.

Сейчас подрастает молодое поколение - Савва Новиков, Настя Житкова - чемпионы и призеры Эстонии. Чтобы воспитать спортсмена-атлета, который бы вышел на международный уровень, надо, как говорится, прожить с ним от семи до десяти лет. В моей карьере было три таких периода, в которых мы дошли с ребятами до участия в европейских соревнованиях, сейчас идет четвертый. У нас в легкой атлетике не просто стать участником европейских и мировых чемпионатов в разных возрастных группах, условием служит выполнение нормативов, а для этого необходимо показывать высокие результаты.

Благодаря успехам моих учеников признавался лучшим тренером Эстонии "Йыуд", Ида-Вирумаа, Кохтла-Ярве и Йыхви, отмечен премией "Капитала культуры" и в прошедшем году был признан учителем года Ида-Вирумаа по интересам.

- Понятно, что у всех ребят разный характер. С кем бывало особенно сложно?