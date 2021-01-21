Чт, 21.01.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ранила сожителя ножом
15-18 января 2021 г.

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

15 января в полицию сообщили, что в квартире на проспекте Выйду в Нарве 29-летняя женщина ударила ножом своего спутника жизни. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.

У мужчины отняли 300 евро

18 января в полицию поступило сообщение, что в квартире на улице Соо в Кивиыли ударили мужчину и отняли у него 300 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напала на мужчину

18 января в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Виру в Силламяэ 35-летняя женщина набросилась на мужчину. Обстоятельства происшествия выясняются.

Задержали за угрозы

18 января полиции сообщили, что в квартире на Кескпуйестеэ в Кивиыли 59-летняя женщина угрожала другой женщине. Предполагаемая виновница задержана полицией.

В Кохтла-Ярве мужчина ударил ребенка

17 января в полицию поступило сообщение, что в квартире на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 38-летний мужчина ударил девочку, которая в результате пострадала. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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