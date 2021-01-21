СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ранила сожителя ножом

У мужчины отняли 300 евро

18 января в полицию поступило сообщение, что в квартире на улице Соо в Кивиыли ударили мужчину и отняли у него 300 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напала на мужчину

18 января в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Виру в Силламяэ 35-летняя женщина набросилась на мужчину. Обстоятельства происшествия выясняются.

Задержали за угрозы

18 января полиции сообщили, что в квартире на Кескпуйестеэ в Кивиыли 59-летняя женщина угрожала другой женщине. Предполагаемая виновница задержана полицией.

В Кохтла-Ярве мужчина ударил ребенка

17 января в полицию поступило сообщение, что в квартире на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 38-летний мужчина ударил девочку, которая в результате пострадала. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

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