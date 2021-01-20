Алексей Наумкин стал членом Центристской партии

В ноябре Йыхвиское волостное собрание избрало своим председателем Алексея Наумкина, который потребовал это место для себя, в то время как получить его должен был центрист Мартин Репинский. Тогда разговор шел также о том, что Наумкин вступит в Центристскую партию.

По данным коммерческого регистра, Наумкин стал членом Центристской партии 28 декабря прошлого года.

Будучи уже на посту председателя волостного собрания, Наумкин так ответил на вопрос "Северного побережья", было ли вступление в партию условием для получения председательской должности: "Я не хочу говорить, что если я вступлю, то из-за того, что меня поддержат. У нас раньше был разговор, что они поддержат меня все равно, а в дальнейшем это (вступление в партию) будет моим выбором".