ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Положить бы конец этому грабежу

Только на муниципальную газету восемь ида-вируских самоуправлений истратили в прошлом году около 350000 евро. Плюс прочие расходы на выпуск видео для социальных медиа и прочего.

Практика убедительно показала, что за некоторыми исключениями муниципальные медиа не служат целям публичного информирования, а в первую очередь пропагандируют находящихся у власти, чтобы завоевать поддержку жителей на выборах. На эту проблему много лет обращают внимание как Госконтроль, так и канцлер права.

Если те, кто в данный момент находятся у власти, долгое время используют для саморекламы публичные деньги, то остальные вынуждены покупать рекламу за собственные деньги. Это создает на выборах несправедливую конкуренцию. По сути это является также грабежом, если деньги налогоплательщика используются в интересах сохранения власти одной из компаний.

Однако людей надо ведь информировать, звучит избитое возражение. Конечно надо. В то же время нужно различать, что публичная информация - это публикация решений и сообщений самоуправления, а не рассказы и серии фотоснимков о "героических деяниях" самоуправленческих руководителей. Более 80 процентов людей пользуются интернетом. В первую очередь следует позаботиться о том, чтобы решения, постановления и протоколы собраний местных самоуправлений, предварительная информация о событиях и о деятельности чиновников, а также прочая официальная информация как можно быстрее и яснее поступали туда и их можно было быстро найти.