Сб, 23.01.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчине угрожали смертью
20-21 января 2021 г.

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

21 января в полицию поступило сообщение о том, что возле дома на улице Эхитаяте в Кохтла-Ярве 40-летнему мужчине угрожали убийством. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

В Йыхви орудовали похитители штанов 

20 января в полицию сообщили, что из магазина, расположенного в "Pargi Keskus" на Пуру теэ в Йыхви, 28-летний мужчина украл спортивные штаны. Ущерб составил около 42 евро.

В тот же день поступило сообщение, что из расположенного в том же торговом центре магазина были украдены лыжные брюки. Ущерб - около 390 евро. 

Женщина воровала неоднократно

20 января полиция начала уголовное производство в отношении 33-летней женщины, неоднократно совершавшей кражи в магазинах Кохтла-Ярве. Полиция задержала ее в качестве подозреваемой. 

Водители получили легкие травмы 

21 января в 11.34 на 199,5 км шоссе Таллинн - Тарту автомобиль "Toyota Picnic", за рулем которого находился 58-летний мужчина, отклонился на скользкой дороге со своей полосы движения и на встречной полосе столкнулся с автомобилем "BMW 320D", которым управлял 21-летний мужчина. Водителю "BMW" на месте была оказана первая помощь. Водитель "Toyota" был доставлен в Нарвскую больницу для дополнительного осмотра. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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