СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчине угрожали смертью

В Йыхви орудовали похитители штанов

20 января в полицию сообщили, что из магазина, расположенного в "Pargi Keskus" на Пуру теэ в Йыхви, 28-летний мужчина украл спортивные штаны. Ущерб составил около 42 евро.

В тот же день поступило сообщение, что из расположенного в том же торговом центре магазина были украдены лыжные брюки. Ущерб - около 390 евро.

Женщина воровала неоднократно

20 января полиция начала уголовное производство в отношении 33-летней женщины, неоднократно совершавшей кражи в магазинах Кохтла-Ярве. Полиция задержала ее в качестве подозреваемой.

Водители получили легкие травмы

21 января в 11.34 на 199,5 км шоссе Таллинн - Тарту автомобиль "Toyota Picnic", за рулем которого находился 58-летний мужчина, отклонился на скользкой дороге со своей полосы движения и на встречной полосе столкнулся с автомобилем "BMW 320D", которым управлял 21-летний мужчина. Водителю "BMW" на месте была оказана первая помощь. Водитель "Toyota" был доставлен в Нарвскую больницу для дополнительного осмотра.

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