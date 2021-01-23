ОПРОС ⟩ Будет ли Кая Каллас хорошим премьер-министром?
Новое правительство планирует представить план действий в Рийгикогу в понедельник, а начать работу - во вторник, сообщила кандидат в премьер-министры Кая Каллас.
Новое правительство планирует представить план действий в Рийгикогу в понедельник, а начать работу - во вторник, сообщила кандидат в премьер-министры Кая Каллас.
Антонина ВЕЙДЫГЕР:
- Трудно ответить. Раз выбрали, пусть будет. Если нам жить будет хорошо, то мне в принципе все равно, кто у нас у власти. Не знаю, кто из политиков лучше или хуже, для меня самое главное, что в нашей стране войны нет - мирно живем.
Аарне ВУТТЬ:
- Думаю, что из нее получится хороший руководитель. Она - женщина умная, с широким взглядом. И как женщина, кажется, эмпатичная.
Сергей ЕФИМОВ:
- Не знаю, но думаю, что прежний премьер-министр лучше был. Потому что она состоит в партии реформистов, боюсь, что для русскоязычных это хуже.
Леонид ЛОБИН:
- Могу ответить так: я не за личности, а скорее за принципиальную смену власти. Надо, чтобы она постоянно менялась. О личных качествах Каи Каллас мне сказать нечего, я ее пока не знаю. Но надеюсь, что у нее все получится - в правительство ведь берут толковых людей. Так что хорошо уже то, что смена есть.
Яан НУРМ:
- Трудно давать какие-то определения сейчас, ведь она - человек, который столь высокий пост раньше не занимал. Посмотрим, что у нее получится - нельзя ведь ставить оценку до того, как сдал экзамен.