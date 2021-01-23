Сб, 23.01.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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ОПРОС ⟩ Будет ли Кая Каллас хорошим премьер-министром?

Кая Каллас. ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Новое правительство планирует представить план действий в Рийгикогу в понедельник, а начать работу - во вторник, сообщила кандидат в премьер-министры Кая Каллас.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Антонина ВЕЙДЫГЕР: 

- Трудно ответить. Раз выбрали, пусть будет. Если нам жить будет хорошо, то мне в принципе все равно, кто у нас у власти. Не знаю, кто из политиков лучше или хуже, для меня самое главное, что в нашей стране войны нет - мирно живем.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Аарне ВУТТЬ: 

- Думаю, что из нее получится хороший руководитель. Она - женщина умная, с широким взглядом. И как женщина, кажется, эмпатичная. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сергей ЕФИМОВ:

- Не знаю, но думаю, что прежний премьер-министр лучше был. Потому что она состоит в партии реформистов, боюсь, что для русскоязычных это хуже. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Леонид ЛОБИН: 

- Могу ответить так: я не за личности, а скорее за принципиальную смену власти. Надо, чтобы она постоянно менялась. О личных качествах Каи Каллас мне сказать нечего, я ее пока не знаю. Но надеюсь, что у нее все получится - в правительство ведь берут толковых людей. Так что хорошо уже то, что смена есть. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Яан НУРМ: 

- Трудно давать какие-то определения сейчас, ведь она - человек, который столь высокий пост раньше не занимал. Посмотрим, что у нее получится - нельзя ведь ставить оценку до того, как сдал экзамен. 

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