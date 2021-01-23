Новоиспеченный мэр Нарвы Катри Райк перед Рождеством представила историю города на более чем 300 страницах. Писательство помогло ей заполнить возникшую после ухода с должности министра внутренних дел пустоту, а заодно восполнить пробел в сфере культурно-исторических путеводителей по Нарве. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На издание книги "Последний добрый дом" ("Viimane lahke maja") потребовалось более полугода. 

ФОТО: Фото: частный архив.

Как книга получила название? 

Книга получила название благодаря вновь вошедшему в обиход выражению касательно как Эстонии, так и Нарвы: "Последний добрый дом перед востоком". "Нарва - это дом, Нарва - милая, Нарва любит своих людей и гостей. Я искренне верю в это", - объясняет автор.