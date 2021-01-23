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Катри Райк придает истории Нарвы человеческое лицо
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Катри Райк ждет, когда можно будет представить в библиотеках и свое самое свежее творение - "Последний добрый дом".
Новоиспеченный мэр Нарвы Катри Райк перед Рождеством представила историю города на более чем 300 страницах. Писательство помогло ей заполнить возникшую после ухода с должности министра внутренних дел пустоту, а заодно восполнить пробел в сфере культурно-исторических путеводителей по Нарве.
На издание книги "Последний добрый дом" ("Viimane lahke maja") потребовалось более полугода.