Новоиспеченный мэр Нарвы Катри Райк перед Рождеством представила историю города на более чем 300 страницах. Писательство помогло ей заполнить возникшую после ухода с должности министра внутренних дел пустоту, а заодно восполнить пробел в сфере культурно-исторических путеводителей по Нарве.