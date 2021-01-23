Посетившая Ида-Вирумаа в эту среду президент Керсти Кальюлайд призналась, что оптимистично настроена в отношении будущего уезда, несмотря на то, что безработица здесь долгое время остается самой высокой в стране. По мнению президента, узким местом в развитии уезда становятся некоторые местные самоуправления, которые ведут дела непрозрачно и непонятно. В большом интервью "Северному побережью" мы поговорили в числе прочего и о том, чем Эстония в хорошем смысле выделяется в мире и что повредило ее репутации.