Посетившая Ида-Вирумаа в эту среду президент Керсти Кальюлайд призналась, что оптимистично настроена в отношении будущего уезда, несмотря на то, что безработица здесь долгое время остается самой высокой в стране. По мнению президента, узким местом в развитии уезда становятся некоторые местные самоуправления, которые ведут дела непрозрачно и непонятно. В большом интервью "Северному побережью" мы поговорили в числе прочего и о том, чем Эстония в хорошем смысле выделяется в мире и что повредило ее репутации.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Что изменится в мировой политике после вступления в должность нового президента США Джо Байдена?

- Не стоит строить иллюзий, что теперь все будет совсем иначе. Мировые геополитические рубежи не изменятся: Китай на подъеме, региональный риск в Европе - непредсказуемая Россия, планы которой трудно понять и которой не подходит международное правовое пространство, у Америки есть дела и в других регионах, и Европа должна брать на себя больше ответственности.