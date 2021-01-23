ПРЕМИЯ "КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ" ⟩ Кохтла-Ярвеская гимназия

Годовой премии "Капитала культуры" гимназия удостоена за формирование нового измерения культурной жизни Ида-Вирумаа. Гимназия организовала конкурс самодеятельной песни ида-вируских школьников "Väike laul suurele lavale" ("Маленькая песня для большой сцены") и конкурс стихотворений, написанных молодежью. Гимназический молодежный оркестр устраивал концерты для горожан. Кафе в атриуме гимназии "Koht 37" стало предназначенным для всех интересующихся местом проведения учебных комнат, лекций, вечерних бесед и викторин.

По мнению директора гимназии Хендрика Агура, это естественно, что гимназия является одним из предводителей жизни местной общины и предлагает местным людям разнообразные возможности культурного времяпровождения. "Такой принцип существовал у нас с самого начала при создании гимназии, ведь он помогает сделать местную жизнь интереснее. Хотя мы еще в начале пути, я рад, что нашу деятельность заметили и отметили".