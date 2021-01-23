ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Настоящие проблемы образования

Хотя эстонскую систему образования хвалят за эффективность, в ней есть очень много вопросов, решение которых постоянно откладывается, потому что они либо слишком сложные для политиков, либо непопулярные. И на самом деле основной вопрос сейчас не в том, сохранить ли русские школы или закрыть их. Если говорить о языке обучения, то уже лет десять назад во всех русскоязычных гимназиях обучение должно было вестись на эстонском языке в объеме как минимум 60 процентов. Политики делают вид, что на сегодня так оно и есть, хотя на самом деле это невысказанный секрет, что никто в это не верит. И причина известна: выпускники русскоязычных основных школ по сей день владеют эстонским языком слишком слабо. Создание государственных гимназий со всей очевидностью это доказало.