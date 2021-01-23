ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Настоящие проблемы образования

Хотя эстонскую систему образования хвалят за эффективность, в ней есть очень много вопросов, решение которых постоянно откладывается, потому что они либо слишком сложные для политиков, либо непопулярные. И на самом деле основной вопрос сейчас не в том, сохранить ли русские школы или закрыть их. Если говорить о языке обучения, то уже лет десять назад во всех русскоязычных гимназиях обучение должно было вестись на эстонском языке в объеме как минимум 60 процентов. Политики делают вид, что на сегодня так оно и есть, хотя на самом деле это невысказанный секрет, что никто в это не верит. И причина известна: выпускники русскоязычных основных школ по сей день владеют эстонским языком слишком слабо. Создание государственных гимназий со всей очевидностью это доказало.
Одним из значимых препятствий для развития русских школ является то, что они как муниципальные учреждения нередко становятся инструментами в руках местной власти, которая ожидает от них в первую очередь лояльности и поддержки политиков на местных выборах. Отсюда и причина того, почему многие руководители школ политизированы, сидят в местных собраниях и поднимают руку по желанию власть имущих.
О национализации муниципальных школ заговорили только в последнее время, когда пришлось взглянуть в лицо факту, что русскоязычные основные школы зачастую не дают ученику достаточного багажа знаний для того, чтобы он смог учиться в гимназии на эстонском языке. Отчасти по этой причине многие русскоязычные семьи отдают детей в эстоноязычную основную школу, однако это создает дополнительную нагрузку на школы, а государство им не помогает.
Все эти проблемы давно известны, однако от их решения постоянно уклоняются.