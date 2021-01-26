СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В магазине побили мужчину

Лишился крупной денежной суммы

22 января в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что 47-летнему мужчине позвонил предполагаемый банковский служащий, который сказал, что банковский счет этого мужчины использовался не по назначению. У жертвы спросили коды Smart-ID, чтобы восстановить безопасность банковского счета. После чего с банковского счета жертвы были сняты 13525 евро.