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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В магазине побили мужчину
22 января 2021 г.

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

22 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из нарвских магазинов был побит мужчина. 

Лишился крупной денежной суммы

22 января в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что 47-летнему мужчине позвонил предполагаемый банковский служащий, который сказал, что банковский счет этого мужчины использовался не по назначению. У жертвы спросили коды Smart-ID, чтобы восстановить безопасность банковского счета. После чего с банковского счета жертвы были сняты 13525 евро.  

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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