СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В магазине побили мужчину

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В магазине побили мужчину22 января 2021 г.
22 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из нарвских магазинов был побит мужчина.
22 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из нарвских магазинов был побит мужчина.
22 января в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что 47-летнему мужчине позвонил предполагаемый банковский служащий, который сказал, что банковский счет этого мужчины использовался не по назначению. У жертвы спросили коды Smart-ID, чтобы восстановить безопасность банковского счета. После чего с банковского счета жертвы были сняты 13525 евро.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.