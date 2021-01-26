ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы решили уйти из Йыхвиского волостного собрания?

Член Йыхвиского волостного собрания ИЛЬМАР АУН:

- Я просто не верю, что там что-нибудь изменится до следующих выборов. Я не хочу тратить свое время на то, чтобы ходить на заседания, входить в курс дел и одновременно наблюдать эти постоянные склоки, когда ни та, ни другая сторона не готова к компромиссу и каждая сосредоточена на том, чтобы уделать другую. У меня нет и никаких личных амбиций в плане получения какой-то позиции, я пошел в волостное собрание из совершенно иных соображений.