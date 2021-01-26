Вт, 26.01.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы решили уйти из Йыхвиского волостного собрания?

Ильмар Аун. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Член оппозиционного избирательного союза "Jõhvi Eest" Ильмар Аун подал заявление, в котором попросил прекратить действие его полномочий депутата волостного собрания в связи с отставкой.

Член Йыхвиского волостного собрания ИЛЬМАР АУН:

- Я просто не верю, что там что-нибудь изменится до следующих выборов. Я не хочу тратить свое время на то, чтобы ходить на заседания, входить в курс дел и одновременно наблюдать эти постоянные склоки, когда ни та, ни другая сторона не готова к компромиссу и каждая сосредоточена на том, чтобы уделать другую. У меня нет и никаких личных амбиций в плане получения какой-то позиции, я пошел в волостное собрание из совершенно иных соображений.

Я еще не решил, буду ли баллотироваться на выборах, которые пройдут осенью. Это может зависеть от ряда обстоятельств, от того, что произойдет в ближайшее время.

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