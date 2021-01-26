ПЕРЕДОВИЦА ⟩ "Все силы и каждая минута" нового правительства на благо Ида-Вирумаа

Так заявляла год назад одна из ведущих политиков Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус. В той же статье она привела в пример, как в Рурской области Германии сектор экотехнологий, получивший начало в ходе решения проблем загрязнения, повлеченного угольной промышленностью, исследовательские институты и университеты сектора, а также предприятия данной сферы обеспечили работой более 100000 человек.

Год назад Пентус-Розиманнус выступала против создания завода рафинирования масла, предполагавшего вклад примерно 200 миллионов евро со стороны эстонского государства. "Если правительству действительно жгут карман лишние 200 миллионов евро денег налогоплательщика, то пусть оно уже сейчас отдаст их на построение постсланцевого будущего Ида-Вирумаа здешним инфраструктуре, образованию или ученым", - писала она.

Уже прошлым летом стало ясно, что этого завода не будет, поскольку ценовая разница сланцевого масла и продукции рафинирования не окупит инвестицию.

С нынешней недели Пентус-Розиманнус станет одной из ключевых фигур вступающего в должность правительства - то есть министром финансов. Среди прочего она по должности будет теперь и одним из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа в составе общего собрания "Eesti Energia".

В коалиционном соглашении нового властного союза много обтекаемых выражений о том, что планируется разработать и внедрить программу деятельности по справедливому переходу, а также проанализировать пособия и поддержать направление дополнительных средств и т.д. Конкретики нет.