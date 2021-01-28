Чт, 28.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
  • Северное побережье
  • Мнение
  • Каким образом прекращение использования сланца может избавить идавирусцев от страха потерять рабочее место?
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Каким образом прекращение использования сланца может избавить идавирусцев от страха потерять рабочее место?

Кая Каллас. ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Член Рийгикогу соцдем Эдуард Одинец в понедельник попросил Каю Каллас до утверждения ее на посту премьер-министра объяснить: каким образом прекращение инвестиций в ископаемые топлива сможет создать в людях уверенность, что у них сохранится рабочее место?

КАЯ КАЛЛАС (в момент ответа - кандидат в премьер-министры):

- Мы планируем привлечь в Ида-Вирумаа инвестиции, чтобы там появились рабочие места, требующие людей с такими же умениями. Для этого существует также европейский фонд справедливого перехода, который в Европе очень четко помогал тем регионам, у которых имелись аналогичные проблемы в связи с угольными шахтами. Мы многому можем там поучиться. 

По-моему, это тоже неправильно, когда мы постоянно даем надежду, что ничего не изменится и доплачиваем туда, если в действительности мы должны предпринимать очень четкие шаги, чтобы там появились новая промышленность, новые рабочие места, и эти рабочие места, так сказать, заменились бы. Да, это рабочее место не сохранится в том же виде, но эта работа и кусок хлеба все-таки сохранятся, просто на другом производстве. Мы ведь не можем просто отложить это куда-то на более далекое будущее.

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