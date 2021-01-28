ОДИН ВОПРОС ⟩ Каким образом прекращение использования сланца может избавить идавирусцев от страха потерять рабочее место?

КАЯ КАЛЛАС (в момент ответа - кандидат в премьер-министры):

- Мы планируем привлечь в Ида-Вирумаа инвестиции, чтобы там появились рабочие места, требующие людей с такими же умениями. Для этого существует также европейский фонд справедливого перехода, который в Европе очень четко помогал тем регионам, у которых имелись аналогичные проблемы в связи с угольными шахтами. Мы многому можем там поучиться.

По-моему, это тоже неправильно, когда мы постоянно даем надежду, что ничего не изменится и доплачиваем туда, если в действительности мы должны предпринимать очень четкие шаги, чтобы там появились новая промышленность, новые рабочие места, и эти рабочие места, так сказать, заменились бы. Да, это рабочее место не сохранится в том же виде, но эта работа и кусок хлеба все-таки сохранятся, просто на другом производстве. Мы ведь не можем просто отложить это куда-то на более далекое будущее.