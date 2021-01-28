СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пострадала от рук матери

Из квартиры унесли наличные
25 января в полицию поступило сообщение, что из квартиры на улице Ю. Гагарина в Силламяэ украли примерно 700 евро наличными. Обстоятельства случившегося выясняются.
Псевдоработник банка выманил крупную сумму
25 января в Нарвское отделение полиции поступило заявление, что 63-летнему мужчине позвонил человек, который назвался сотрудником банка, и сообщил о злоупотреблении банковским счетом. У потерпевшего спросили коды Smart-ID, чтобы восстановить безопасность банковского счета. После этого со счета потерпевшего пропало 3000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.