Чт, 28.01.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пострадала от рук матери
25 января 2021 г.

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

25 января в полицию сообщили, что в квартире дома в Нарва-Йыэсуу 52-летняя женщина ударила свою дочь, которая в результате пострадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Из квартиры унесли наличные

25 января в полицию поступило сообщение, что из квартиры на улице Ю. Гагарина в Силламяэ украли примерно 700 евро наличными. Обстоятельства случившегося выясняются.

Псевдоработник банка выманил крупную сумму

25 января в Нарвское отделение полиции поступило заявление, что 63-летнему мужчине позвонил человек, который назвался сотрудником банка, и сообщил о злоупотреблении банковским счетом. У потерпевшего спросили коды Smart-ID, чтобы восстановить безопасность банковского счета. После этого со счета потерпевшего пропало 3000 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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