СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пострадала от рук матери

Из квартиры унесли наличные

25 января в полицию поступило сообщение, что из квартиры на улице Ю. Гагарина в Силламяэ украли примерно 700 евро наличными. Обстоятельства случившегося выясняются.

Псевдоработник банка выманил крупную сумму

25 января в Нарвское отделение полиции поступило заявление, что 63-летнему мужчине позвонил человек, который назвался сотрудником банка, и сообщил о злоупотреблении банковским счетом. У потерпевшего спросили коды Smart-ID, чтобы восстановить безопасность банковского счета. После этого со счета потерпевшего пропало 3000 евро.