Во вторник руководитель Ида-Вируской экспертной группы "Капитала культуры" Владимир Высоцкий вручал уездные премии в области культуры. Поскольку из-за коронаограничений не удалось устроить традиционную церемонию, то он вместе со своей командой сам доставил премии лауреатам.