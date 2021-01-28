ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Во вторник чествовали деятелей культурной жизни Ида-Вирумаа
Во вторник руководитель Ида-Вируской экспертной группы "Капитала культуры" Владимир Высоцкий вручал уездные премии в области культуры. Поскольку из-за коронаограничений не удалось устроить традиционную церемонию, то он вместе со своей командой сам доставил премии лауреатам.
Одному из удостоенных годовой премии - лыжному тренеру и руководителю Паннъярвеского центра оздоровительного спорта Аво Самбла - премию вручат позднее.