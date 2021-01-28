В категории "Культурная жемчужина Ида-Вирумаа" премией отметили директора Йыхвиского концертного дома Пийю Тамм. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во вторник руководитель Ида-Вируской экспертной группы "Капитала культуры" Владимир Высоцкий вручал уездные премии в области культуры. Поскольку из-за коронаограничений не удалось устроить традиционную церемонию, то он вместе со своей командой сам доставил премии лауреатам. 

Одному из удостоенных годовой премии - лыжному тренеру и руководителю Паннъярвеского центра оздоровительного спорта Аво Самбла - премию вручат позднее. 

Кохтла-Ярвеская гимназия заслужила годовую премию за формирование нового измерения в культурной жизни Ида-Вирумаа. Коллектив гимназии вместе с местной общиной организовал за год с лишним 70 культурных мероприятий. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik
Отмеченная годовой премией за развитие народного танца Марью Аул принимала премию в зале Йыхвиской ратуши. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik
Премией за дело жизни "Капитал культуры" наградил главного хранителя фондов Силламяэского музея Александра Пополитова, посвятившего себя сохранению истории этого города. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik/Scanpix
Отмеченная годовой премией как за разностороннюю культурную деятельность, так и за формирование чувства общности Ану Пунгас принимала поздравления в Тойлаской гимназии. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik
Открывший в Ида-Вирумаа свою баскетбольную школу и придавший баскетболу в уезде новое дыхание Рейнар Халлик получил награду перед Ийзакуской гимназией. ФОТО: Erakogu