Сб, 30.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ При столкновении автомобилей пострадала молодая женщина
27 января 2021 г.

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

27 января около 19 часов в городе Силламяэ на нерегулируемом перекрестке Таллиннского шоссе и Туру теэ 44-летняя женщина за рулем легкового автомобиля "Volkswagen Passat" не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю "Volkswagen Passat Variant", которым управлял 19-летний молодой человек, и машины столкнулись. В результате столкновения "Volkswagen", которым управляла 44-летняя женщина, вылетел с дороги и врезался в припаркованный легковой автомобиль "Peugeot 308". 19-летнюю пассажирку "Volkswagen Passat Variant" доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Сын поднял руку на мать

27 января в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Виру в Силламяэ 47-летний мужчина ударил свою мать. Женщина пострадала. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Напал на женщину на улице

27 января сообщили, что возле дома на улице Кеск в Силламяэ 21-летний мужчина ударил женщину, которая в результате пострадала. Мужчина задержан полицией в качестве подозреваемого.

Ударила сожителя

27 января в полицию сообщили, что в квартире на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 45-летняя женщина ударила своего спутника жизни. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.

Орудует таинственный топливный вор

27 января поступило сообщение, что в Йыхви и Кохтла-Ярве человек, личность которого пока не установлена, неоднократно воровал топливо с заправок. Размер ущерба - около 130 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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