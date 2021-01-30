СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ При столкновении автомобилей пострадала молодая женщина

Сын поднял руку на мать

27 января в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Виру в Силламяэ 47-летний мужчина ударил свою мать. Женщина пострадала. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Напал на женщину на улице

27 января сообщили, что возле дома на улице Кеск в Силламяэ 21-летний мужчина ударил женщину, которая в результате пострадала. Мужчина задержан полицией в качестве подозреваемого.

Ударила сожителя

27 января в полицию сообщили, что в квартире на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 45-летняя женщина ударила своего спутника жизни. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.

Орудует таинственный топливный вор

27 января поступило сообщение, что в Йыхви и Кохтла-Ярве человек, личность которого пока не установлена, неоднократно воровал топливо с заправок. Размер ущерба - около 130 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ