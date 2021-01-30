СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ При столкновении автомобилей пострадала молодая женщина

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ При столкновении автомобилей пострадала молодая женщина27 января 2021 г.
27 января около 19 часов в городе Силламяэ на нерегулируемом перекрестке Таллиннского шоссе и Туру теэ 44-летняя женщина за рулем легкового автомобиля "Volkswagen Passat" не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю "Volkswagen Passat Variant", которым управлял 19-летний молодой человек, и машины столкнулись. В результате столкновения "Volkswagen", которым управляла 44-летняя женщина, вылетел с дороги и врезался в припаркованный легковой автомобиль "Peugeot 308". 19-летнюю пассажирку "Volkswagen Passat Variant" доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.