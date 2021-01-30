ОПРОС ⟩ Реально ли за 15 лет полностью отказаться от сланцевой энергетики?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Александр ЛЯМЧУГИН: - Реально и за три года. А что дальше? Рабочие места теряются, откуда альтернативную энергию брать? Опять от кого-то будем зависеть. Отказаться реально, но смысла нет. И так у нас потихоньку все рушится, разваливается. Солнечная энергетика для частных домов, может быть, и хорошо, но в масштабах государства, по-моему, не выход.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Лембит ЛААНЕМЕТС: - Я сам шахтер, начинал на десятой шахте. Много думаю, но складывается мнение, что альтернативы никакой нет, такая идея скорее просто красивый, модный политический лозунг, но нам придется жить со сланцем и дальше.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Аркадий ИВАНОВ: - Это нереально. Какие альтернативные ходы? Где брать энергию, а потеря рабочих мест? Мне кажется, отказ от сланцевой энергетики - высказывание людей, далеких от темы, нереальное для жизни.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Людмила ОСТРОВСКАЯ: - На такой вопрос просто не ответить, думаю, что ученые и специалисты должны все основательно продумать и посчитать - где в таком случае брать энергию, во что это выльется государству, что делать людям, которые потеряют рабочие места? И еще множество других вопросов.