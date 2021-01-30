Сб, 30.01.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кейт Пентус-Розиманнус

Кейт Пентус-Розиманнус, депутат Рийгикогу (Партия реформ) ФОТО: reform.ee

Вступившее в должность на этой неделе коалиционное правительство Партии реформ и Центристской партии сделало одно из своих основных заявлений. Инвестировать в сланцевую промышленность государство больше не будет, и всему этому вздору, связанному с ископаемыми, нужно положить конец. Эти слова напугали многих, поскольку не было точно понятно, что задумало новое правительство, хотя этот план закрытия сланцевой промышленности называли самой конкретной частью нового коалиционного договора.

Те, кто хоть немного разбираются в предмете, из всего сказанного поняли, что представители нового правительства не очень основательно владеют этой темой. Они знают, что сланцевая промышленность плохая, старомодная и у нее нет будущего. То, что в настоящем она приносит и государству, и жителям Ида-Вирумаа сотни миллионов евро, считается не очень важным. Вместо этого говорят о загадочных технологиях будущего, которые в туманном будущем заменят эти рабочие места.

Вероятно, свою роль в этом деле сыграла министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, которая чуть менее десяти лет назад в бытность министром окружающей среды притесняла сланцевую промышленность Ида-Вирумаа, выступая за повышение экологических сборов в то время, когда цены на нефть на мировом рынке были мизерными. Теперь Пентус-Розиманнус является министром финансов и заодно осуществляет права государства как единственного акционера в "Eesti Energia". Посмотрим, насколько опасным это окажется для рабочих мест в нашей сланцевой промышленности.

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