ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кейт Пентус-Розиманнус

Те, кто хоть немного разбираются в предмете, из всего сказанного поняли, что представители нового правительства не очень основательно владеют этой темой. Они знают, что сланцевая промышленность плохая, старомодная и у нее нет будущего. То, что в настоящем она приносит и государству, и жителям Ида-Вирумаа сотни миллионов евро, считается не очень важным. Вместо этого говорят о загадочных технологиях будущего, которые в туманном будущем заменят эти рабочие места.