ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кейт Пентус-Розиманнус
Вступившее в должность на этой неделе коалиционное правительство Партии реформ и Центристской партии сделало одно из своих основных заявлений. Инвестировать в сланцевую промышленность государство больше не будет, и всему этому вздору, связанному с ископаемыми, нужно положить конец. Эти слова напугали многих, поскольку не было точно понятно, что задумало новое правительство, хотя этот план закрытия сланцевой промышленности называли самой конкретной частью нового коалиционного договора.