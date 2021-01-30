Сб, 30.01.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Разъяснительная работа по вопросу вакцинации крайне важна

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Сложившаяся ситуация, когда Ида-Вирумаа остается регионом с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в Эстонии и в то же время доля вакцинированных здесь самая маленькая, разумеется, вызывает обеспокоенность.

С одной стороны, можно подумать, что различия с другими уездами не огромны: не такая уж большая разница, вакцинирован один или два процента населения.

Однако важно учитывать, что на первом этапе вакцинация охватывает в основном работников здравоохранения, которые своим поведением и примером формируют позицию и отношение остальных людей по этому вопросу. Если половина из них отказываются от вакцины, то и в остальном обществе это соотношение может оказаться таким же. Кроме того, в такой ситуации медицинские учреждения по-прежнему остаются уязвимыми.

По мнению "Северного побережья", сейчас не имеет особого смысла усматривать в таком отношении мохнатую лапу российской пропаганды, о чем говорилось на этой неделе в общественном пространстве. Скорее, это естественные страхи самих людей и их подозрительное отношение к новому и неизвестному.

Нельзя заставить или принудить людей вакцинироваться, зато возможно проводить более обстоятельную, обширную и честную разъяснительную работу и говорить как о необходимости вакцины, так и о возможных опасностях. Разумно больше вкладываться в эту работу, поскольку в противном случае потери будут больше и мы еще дольше пробудем в заколдованном кругу ограничений, следствием которых являются продолжение роста безработицы и еще большее ухудшение экономической ситуации в регионе.

Если доля вакцинированных не начнет расти, существует риск, что послабления, которые начнут действовать с новой недели, сохранятся ненадолго и следующая волна заражения окажется еще крупнее.

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