ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Разъяснительная работа по вопросу вакцинации крайне важна

С одной стороны, можно подумать, что различия с другими уездами не огромны: не такая уж большая разница, вакцинирован один или два процента населения.

Однако важно учитывать, что на первом этапе вакцинация охватывает в основном работников здравоохранения, которые своим поведением и примером формируют позицию и отношение остальных людей по этому вопросу. Если половина из них отказываются от вакцины, то и в остальном обществе это соотношение может оказаться таким же. Кроме того, в такой ситуации медицинские учреждения по-прежнему остаются уязвимыми.

По мнению "Северного побережья", сейчас не имеет особого смысла усматривать в таком отношении мохнатую лапу российской пропаганды, о чем говорилось на этой неделе в общественном пространстве. Скорее, это естественные страхи самих людей и их подозрительное отношение к новому и неизвестному.

Нельзя заставить или принудить людей вакцинироваться, зато возможно проводить более обстоятельную, обширную и честную разъяснительную работу и говорить как о необходимости вакцины, так и о возможных опасностях. Разумно больше вкладываться в эту работу, поскольку в противном случае потери будут больше и мы еще дольше пробудем в заколдованном кругу ограничений, следствием которых являются продолжение роста безработицы и еще большее ухудшение экономической ситуации в регионе.