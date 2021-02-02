Вт, 2.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Что означает план правительства по отказу от сланцевой энергетики?

Кая Каллас. ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Новое правительство заявило, что государство больше не будет инвестировать в сланцевую промышленность и намерено двигаться в том направлении, чтобы в будущем закрыть как сланцевые электростанции, так и производство масел.

Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС:

- План отказаться от сланцевой электроэнергии к 2035 году на самом деле не является очень амбициозным. У нас есть сланцевые электростанции, которым приходится конкурировать со всеми остальными. И мы знаем, что сейчас ситуация такова, что сланцевое электричество еще совсем недолго будет оставаться конкурентоспособным по своей цене. Оно просто дорогое, с учетом всех затрат, которые сопутствуют его производству.

Договориться о сроках важно в плане посылаемого Ида-Вирумаа сигнала. Мы не хотим пугать, что это произойдет завтра. Но у нас есть сроки, поставлены цели, и мы сможем сделать шаги, чтобы привлечь сюда другие отрасли промышленности, а также воспользоваться средствами Евросоюза из фонда справедливого перехода, чтобы помочь этому региону справиться.

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