ОДИН ВОПРОС ⟩ Что означает план правительства по отказу от сланцевой энергетики?

Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС:
- План отказаться от сланцевой электроэнергии к 2035 году на самом деле не является очень амбициозным. У нас есть сланцевые электростанции, которым приходится конкурировать со всеми остальными. И мы знаем, что сейчас ситуация такова, что сланцевое электричество еще совсем недолго будет оставаться конкурентоспособным по своей цене. Оно просто дорогое, с учетом всех затрат, которые сопутствуют его производству.
Договориться о сроках важно в плане посылаемого Ида-Вирумаа сигнала. Мы не хотим пугать, что это произойдет завтра. Но у нас есть сроки, поставлены цели, и мы сможем сделать шаги, чтобы привлечь сюда другие отрасли промышленности, а также воспользоваться средствами Евросоюза из фонда справедливого перехода, чтобы помочь этому региону справиться.