ОДИН ВОПРОС ⟩ Что означает план правительства по отказу от сланцевой энергетики?

- План отказаться от сланцевой электроэнергии к 2035 году на самом деле не является очень амбициозным. У нас есть сланцевые электростанции, которым приходится конкурировать со всеми остальными. И мы знаем, что сейчас ситуация такова, что сланцевое электричество еще совсем недолго будет оставаться конкурентоспособным по своей цене. Оно просто дорогое, с учетом всех затрат, которые сопутствуют его производству.