За январь армия ида-вируских безработных выросла на полтысячи человек
За первый месяц нового года число зарегистрированных безработных в Ида-Вирумаа выросло почти на полтысячи и превышает 8500 человек.
За первый месяц нового года число зарегистрированных безработных в Ида-Вирумаа выросло почти на полтысячи и превышает 8500 человек.
Если в начале года в кассе по безработице было зарегистрировано 8013 жителей Ида-Вирумаа, то к 31 января их было уже 8510, то есть на 497 человек больше. Кривая уровня безработицы всего за месяц выросла с 13,2 до 14 процентов, и по этому показателю Ида-Вирумаа значительно опережает любой другой уезд.
Средний показатель по Эстонии - 8,8 процента, в следующих за Ида-Вирумаа Валгамаа и Пярнумаа он составляет соответственно 10,4 и 10,3.
1. Нарва 3971
2. Кохтла-Ярве 2127
3. Силламяэ 793
4. Йыхви 582
5. Люганузе 395
6. Нарва-Йыэсуу 256
7. Алутагузе 208
8. Тойла 178
ВСЕГОР в Ида-Вирумаа: 8510
За год число безработных в Ида-Вирумаа выросло почти на две тысячи, а за два года - примерно на 2700 человек. Нынешний уровень безработицы - самый высокий в уезде за последние десять лет. За несколько лет число предлагаемых в Ида-Вирумаа рабочих мест значительно сократилось. Если в декабре 2019 года их было 521, то в конце прошлого года - всего 293.
Резкий рост безработицы в Ида-Вирумаа вызвали сокращение рабочих мест в сланцевой промышленности, обусловленное климатической политикой Европейского союза, и слабая способность государства содействовать созданию новых рабочих мест хотя бы приблизительно в том же количестве. В течение последнего года росту безработицы способствовали и вызванные коронавирусным кризисом ограничения на экономическую деятельность, которые затронули Ида-Вирумаа сильнее, чем большинство других уездов.
Заведующая Ида-Вирумааским отделением кассы по безработице Аннеки Теэлахк отметила, что безработные добавляются практически из всех сфер. "Надеемся, что когда с февраля спа, а также другим развлекательным учреждениям можно будет возобновить работу с учетом ограничений, рост безработицы затормозится и часть сокращенных работников вернется на работу. Но сейчас нельзя ничего прогнозировать на этот счет", - сказала Теэлахк, признав, что если приостановка деятельности предприятий и учреждений произошла мгновенно, то возобновление работы происходит совсем не быстро.