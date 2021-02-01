За январь армия ида-вируских безработных выросла на полтысячи человек

Если в начале года в кассе по безработице было зарегистрировано 8013 жителей Ида-Вирумаа, то к 31 января их было уже 8510, то есть на 497 человек больше. Кривая уровня безработицы всего за месяц выросла с 13,2 до 14 процентов, и по этому показателю Ида-Вирумаа значительно опережает любой другой уезд.

Средний показатель по Эстонии - 8,8 процента, в следующих за Ида-Вирумаа Валгамаа и Пярнумаа он составляет соответственно 10,4 и 10,3.

Число безработных в самоуправлениях Ида-Вирумаа 1. Нарва 3971 2. Кохтла-Ярве 2127 3. Силламяэ 793 4. Йыхви 582 5. Люганузе 395 6. Нарва-Йыэсуу 256 7. Алутагузе 208 8. Тойла 178 ВСЕГОР в Ида-Вирумаа: 8510

За год число безработных в Ида-Вирумаа выросло почти на две тысячи, а за два года - примерно на 2700 человек. Нынешний уровень безработицы - самый высокий в уезде за последние десять лет. За несколько лет число предлагаемых в Ида-Вирумаа рабочих мест значительно сократилось. Если в декабре 2019 года их было 521, то в конце прошлого года - всего 293.

Резкий рост безработицы в Ида-Вирумаа вызвали сокращение рабочих мест в сланцевой промышленности, обусловленное климатической политикой Европейского союза, и слабая способность государства содействовать созданию новых рабочих мест хотя бы приблизительно в том же количестве. В течение последнего года росту безработицы способствовали и вызванные коронавирусным кризисом ограничения на экономическую деятельность, которые затронули Ида-Вирумаа сильнее, чем большинство других уездов.