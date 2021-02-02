Нанятых на работу в Финляндии идавирусцев вынудили стать магазинными ворами

В соответствии с обвинением, Геворк Овсепян (36) вместе с Самирой Дементьевой (25) и еще тремя молодыми мужчинами создали не позднее начала мая 2019 года занимающуюся торговлей людьми группу, целью которой было получение материальной прибыли путем эксплуатации уязвимого положения жертв.

Торговля людьми

Осуществленная группой постановка человека в ситуацию, в которой он вынужден вступить в брак, трудиться в необычных условиях, заниматься проституцией, попрошайничать, совершать преступление либо исполнять иные обязанности против своей воли, а также удержание человека в такой ситуации, если деяние совершено с лишением свободы, применением насилия, обмана, угрозы причинения вреда, с использованием зависимости от другого лица, беспомощного состояния или уязвимого положения человека, - наказываются тюремным заключением на срок от 3 до 15 лет.

Пенитенциарный кодекс