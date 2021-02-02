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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Нанятых на работу в Финляндии идавирусцев вынудили стать магазинными ворами

В Нарвском доме суда осудили двух человек, занимавшихся торговлей людьми: обманом и силой они заставляли уроженцев Ида-Вирумаа совершать за границей кражи из магазинов. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Вируский уездный суд осудил за торговлю людьми мужчину и женщину, которые обманным путем вербовали в Ида-Вирумаа молодежь для работы в Финляндии, однако вместо предоставления легальной работы заставляли их совершать кражи из магазинов.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В соответствии с обвинением, Геворк Овсепян (36) вместе с Самирой Дементьевой (25) и еще тремя молодыми мужчинами создали не позднее начала мая 2019 года занимающуюся торговлей людьми группу, целью которой было получение материальной прибыли путем эксплуатации уязвимого положения жертв. 

Торговля людьми 

Осуществленная группой постановка человека в ситуацию, в которой он вынужден вступить в брак, трудиться в необычных условиях, заниматься проституцией, попрошайничать, совершать преступление либо исполнять иные обязанности против своей воли, а также удержание человека в такой ситуации, если деяние совершено с лишением свободы, применением насилия, обмана, угрозы причинения вреда, с использованием зависимости от другого лица, беспомощного состояния или уязвимого положения человека, - наказываются тюремным заключением на срок от 3 до 15 лет. 

Пенитенциарный кодекс

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