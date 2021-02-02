ИНТЕРВЬЮ ⟩ Фосфорит и редкоземельные металлы - альтернатива сланцевой промышленности?

Например, пальмовое масло - как для его производства вырубают тропические леса только потому, что все мы хотим, чтобы мыло было мягким, а печенье дешевым. Я хотел бы изложить это так, что именно мы и должны добывать. Причем добывать экологично.

Существуют действительно хорошие технологии. Они очень дорогие, однако позволяют добывать с очень малым влиянием на окружающую среду, таким образом, чтобы контролировался весь производственный процесс с первого момента и до конечного продукта, и чтобы отходы использовались вторично. Все это стоит денег, но это и есть цена, которую нам придется платить, если мы хотим, чтобы это было произведено справедливо и экологично.

Давайте признаем, что если уж речь зашла об использовании детского труда, то хочу напомнить всем, что мы используем литий-ионные батарейки в телефонах, ноутбуках или автомобилях, а имеющийся в них очень важный компонент - кобальт - добывается в Центральной Африке в Конго, причем во многом методами, которые для нас неприемлемы.

- Да, и это огромная проблема. Это одно из критических полезных ископаемых, спрос на него огромный, и все отдают себе отчет, что сегодня оно поступает из крайне коррупционного, по сути, и слабого в социально-экономическом отношении региона. Если вернуться к потенциалу Силламяэ, то, насколько я знаю, они должны отдавать отчет, откуда поступает их сырье, как оно добыто, и должны подтвердить, что его добывают в соответствии со всевозможными нормами окружающей среды, и при этом важно также использование рабочей силы.

Если я не ошибаюсь, то несколько лет назад они отказались от одного поставщика, поскольку его деятельность не отвечала этим требованиям. Вопрос - должны ли мы конкурировать? Моя твердая точка зрения такова: если мы хотим, чтобы наше технологическое развитие продолжалось, то должны платить по возможности справедливо и за чистое по возможности производство и использование.

Мы не должны дожидаться, когда у нас станут добывать фосфорит и вместе с ним редкоземельные металлы, а должны уже сегодня двигаться в этом направлении. Производственная сторона должна функционировать уже сегодня. Мы должны найти новые применения и возможности хотя бы, например, для той самой угасающей сланцевой промышленности северо-востока Эстонии.

По словам директора "Eesti Geoloogiateenistus" Сирли Сипп Кулли, добыча фосфорита и редкоземельных металлов даст нам возможность самим производить и продавать необходимое для зеленого переворота оборудование, например, ветрогенераторы и аккумуляторы. ФОТО: Erakogu

Цепочку переработки полезных ископаемых Эстонии нужно сделать по возможности длинной

- В течение пяти или восьми ближайших лет добыча и переработка фосфорита не заменят рабочих мест, исчезающих в сланцевой промышленности, однако позднее - вполне. В случае фосфоритов, редкоземельных металлов и других критических полезных ископаемых мы сможем говорить о появлении новых рабочих мест не раньше, чем через десять лет, - сказала директор "Eesti Geoloogiateenistus" Сирли Сипп Кулли.

Добыча фосфорита и редкоземельных металлов даст нам возможность самим производить и продавать необходимое для зеленого переворота оборудование, например, ветрогенераторы и аккумуляторы. "Если мы когда-нибудь начнем добывать фосфорит, то не должны будем сразу же грузить его на корабли и вывозить, а должны будем создать по возможности длинную цепочку переработки, создав таким образом много рабочих мест", - продолжила Сирли Сипп Кулли.

Над фосфоритом залегает граптолитовый аргиллит, черный сланец, содержащий уран, молибден и ванадий, а также довольно много органического вещества. Если начать добывать это ископаемое вместе с фосфоритом, то надо что-то делать и с данным органическим веществом. Не увеличим ли мы в результате свой углеродный след, если станем использовать такое проблематичное ископаемое?

- Это зависит от технологии, которой пока еще нет. Задача наших ученых - сделать так, чтобы содержащиеся в фосфоритовой руде и граптолитовом аргиллите металлы, которые можно добыть и которые необходимы для зеленого переворота, добывались по возможности экологично. Сейчас такой технологии нет, - пояснила директор "Geoloogiateenistus".

Таким образом, справедливый переход начинается с того, чтобы активизировать ученых, то есть выделяемые для справедливого перехода деньги надо направлять в эстонскую науку, чтобы удалось разработать безвредные для окружающей среды способы добычи и переработки фосфорита и граптолитового аргиллита, а также производства из получаемого сырья здесь, в Эстонии, необходимого для зеленого переворота оборудования. "Инвестировать нужно в науку и делать это надо с тем прицелом, чтобы цепочка переработки наших полезных ископаемых была в Эстонии как можно длиннее, дабы тут имелась возможность производить аккумуляторы и ветрогенераторы. Тогда и возникнут рабочие места", - уверена Сирли Сипп Кулли.