Чт, 4.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напились и подрались
29 января - 1 февраля 2021 г.

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

1 февраля в полицию сообщили, что в квартире дома на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве в ходе совместного употребления алкоголя подрались 33-летняя женщина и 34-летний мужчина. Оба пострадали. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

В Йыхви угрожали женщине

1 февраля в полицию сообщили, что в Йыхви возле дома на Тартуском шоссе угрожали 43-летней женщине. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Похититель алкоголя попался 

1 февраля в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 49-летний мужчина украл в магазине алкогольные напитки. Ущерб составил около 23 евро. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Девочка ударила в школе другую девочку 

29 января в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 16-летняя девочка ударила в школе другую девочку. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Задержали за преследование бывшей сожительницы 

31 января полиция начала уголовное производство по факту того, что 36-летний мужчина в Нарве преследовал свою бывшую сожительницу и угрожал ей. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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