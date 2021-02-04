СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напились и подрались

В Йыхви угрожали женщине
1 февраля в полицию сообщили, что в Йыхви возле дома на Тартуском шоссе угрожали 43-летней женщине. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
Похититель алкоголя попался
1 февраля в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 49-летний мужчина украл в магазине алкогольные напитки. Ущерб составил около 23 евро. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
Девочка ударила в школе другую девочку
29 января в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 16-летняя девочка ударила в школе другую девочку. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
Задержали за преследование бывшей сожительницы
31 января полиция начала уголовное производство по факту того, что 36-летний мужчина в Нарве преследовал свою бывшую сожительницу и угрожал ей. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.