СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напились и подрались

В Йыхви угрожали женщине

1 февраля в полицию сообщили, что в Йыхви возле дома на Тартуском шоссе угрожали 43-летней женщине. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Похититель алкоголя попался

1 февраля в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 49-летний мужчина украл в магазине алкогольные напитки. Ущерб составил около 23 евро. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Девочка ударила в школе другую девочку

29 января в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 16-летняя девочка ударила в школе другую девочку. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Задержали за преследование бывшей сожительницы

31 января полиция начала уголовное производство по факту того, что 36-летний мужчина в Нарве преследовал свою бывшую сожительницу и угрожал ей. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

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