МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.02-18.02

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 14 февраля

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Спящая красавица", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 9 евро, для детей до 3-х лет - бесплатно.

Четверг, 18 февраля

* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт "Väike laul suurele lavale" / "Маленькая песня для большой сцены". В концерте прозвучат самые яркие песни творческого конкурса юных ида-вирумааских исполнителей "Маленькая песня для большой сцены". На сцену выйдут талантливые ученики и работники школ Ида-Вирумаа. Певцы выступят в сопровождении молодежного оркестра Кохтла-Ярвеской гимназии.

СПОРТ

Суббота, 6 февраля

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Йыхвиской волости по короне, 1-й этап.

Среда, 10 февраля

* В Мяэтагузе в 18.00 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням, Мяэтагузеский спринт.

Пятница, 12 февраля

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта в 20.00 - II Алутагузеский ночной марафон. Дистанция 22 км, свободный стиль. Информация: www.estoloppet.ee.

Суббота, 13 февраля

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта - 22-й Алутагузеский марафон: в 11.00 - старт на основной дистанции (44 км, классика), в 11.10 - старт детского заезда (2 км и 500 м, свободный стиль), в 12.00 - старт на короткой дистанции (22 км, классика). Информация: www.estoloppet.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 6 февраля

* У Вокаского Дома спорта в 11.00 - Вастлапяэв (католическая Масленица): катание на тюбах, игры для больших и маленьких, катание на снегоходе, верховая езда, зимнее купание. Предложат суп, чай и масленичные булочки.

* На площадке перед Кохтла-Ярвеским центром культуры в 11.00 - фестиваль снежных скульптур "Снежный город". Регистрация до 5 февраля. Количество команд ограничено.

* На болоте Агусалу в Алутагузеском национальном парке в 12.00 - поход на снегоступах, посвященный Всемирному дню водно-болотных угодий. Информация и регистрация: ingrid@matkaklubi.ee, тел. 514 1692.

Воскресенье, 7 февраля

* На территории Эстонского шахтного музея в Кохтла-Нымме с 12.00 - Вастлапяэв (католическая Масленица). Строительство снежного города (зарегистрировать свою команду нужно не позднее 16.00 6 февраля по адресу электронной почты: info@kaevandusmuuseum.ee). Тюбинг. С 13.00 до 15.00 - skijoring / скиджоринг (катание на лыжах за лошадью; заезд одного человека - 10 €), конная прогулка (5 € с человека). Предложат суп, чай и масленичные булочки. Открыто кафе.

Среда, 10 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению брошей из войлока. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Суббота, 13 февраля

* У Эстонского шахтного музея в Кохтла-Нымме в 18.30 - захватывающий поход для пар накануне Дня святого Валентина. На каменистых и заснеженных склонах Кохтла-Нымме только в День святого Валентина выбрана специальная тропа, по которой можно пройти лишь вдвоем. Используются веревки и альпинистское снаряжение. Цена - 30 евро с пары. Дополнительная информация и регистрация: leho@matkaklubi.ee, тел. 5559 8837.

Воскресенье, 14 февраля

* У дома судей на территории Мяэтагузеской тропы для диск-гольфа в 14.00 - Вастлапяэв (католическая Масленица) "От сердца к сердцу": катание на коньках, игры и соревнования, мастер-класс огненного танца, катание на повозке с лошадьми; день завершит огенное шоу "Artistic Flow Stuudio".

Среда, 17 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению брошей из войлока. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.