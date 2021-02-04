ОДИН ВОПРОС ⟩ Как пандемия влияет на расследование преступлений?

Ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры ЭНЕ ТИММИ:

- Коронавирусные условия бросили правоохранительным органам вызов, так как было очень сложно организовать свою работу бесконтактно. Мы ведем производство так, что физически вообще не встречаемся со сторонами. Судебные заседания проводятся так, что судья сидит в своем кабинете, секретарь, прокурор, защитник, обвиняемый и переводчик - каждый в своем помещении. Но прокуроры, а также полицейские получили очень большую поддержку в сфере ИТ, и теперь мы работаем в виртуальном пространстве намного больше, чем раньше.