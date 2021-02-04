ОДИН ВОПРОС ⟩ Как пандемия влияет на расследование преступлений?
Во время распространения коронавируса расследование преступлений как в досудебном, так и в судебном производстве изменилось.
Во время распространения коронавируса расследование преступлений как в досудебном, так и в судебном производстве изменилось.
- Коронавирусные условия бросили правоохранительным органам вызов, так как было очень сложно организовать свою работу бесконтактно. Мы ведем производство так, что физически вообще не встречаемся со сторонами. Судебные заседания проводятся так, что судья сидит в своем кабинете, секретарь, прокурор, защитник, обвиняемый и переводчик - каждый в своем помещении. Но прокуроры, а также полицейские получили очень большую поддержку в сфере ИТ, и теперь мы работаем в виртуальном пространстве намного больше, чем раньше.
Поначалу все это значительно затруднило нашу работу - мы ведь не компьютерные специалисты, так что многому пришлось учиться, и на первых порах все занимало очень много времени. Но когда система заработала, она упростила всю работу.