ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Предпринимательство как источник жизнеспособности самоуправления

Мы ведь помним еще ту бучу, которая поднялась вокруг планировавшегося в Ахтме завода масел , который стал бы перерабатывать на масло оставшийся в породе сланец. В Люганузе волостное собрание до сих пор ломает голову над тем, что делать с намечаемым известняковым карьером , чтобы и народ был доволен, и решение было законным.

После отказа Нарва-Йыэсуу несколько самоуправлений изъявили желание "подобрать" эту инвестицию. Удивляться тут нечему в ситуации, когда количество рабочих мест в сланцевой промышленности все уменьшается, а новые рабочие места появляются туго. Самоуправления понимают, что любая инвестиция, создающая рабочие места, добавляет им жизненных сил. Ведь если у людей есть работа, то они не станут уезжать, а будут из своих доходов платить налоги, в том числе в местный бюджет. Если есть жители, то есть перспектива и у школ, образования по интересам и прочих оказываемых самоуправлением услуг. Если эти услуги завянут, у жителей опять же появится дополнительный аргумент, чтобы покинуть самоуправление. Так что жизнеспособность самоуправления непосредственно и тесно связана с местным предпринимательством, и, к счастью, большинство самоуправлений это понимают.