Чт, 4.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Предпринимательство как источник жизнеспособности самоуправления

В прошлом году на зольном поле Нарвских электростанций при проектировании будущего завода были взяты пробы золы. ФОТО: AS RAGN-SELLS

То, как Нарва-Йыэсуу закрыл двери перед промышленной инвестицией, отказав в разрешении построить на своей территории завод по переработке золы, бесспорно, служит примером тенденции, уже широко распространившейся в Эстонии. Хотя Нарва-Йыэсуу не приводит в качестве прямого аргумента аспект окружающей среды.

Мы ведь помним еще ту бучу, которая поднялась вокруг планировавшегося в Ахтме завода масел, который стал бы перерабатывать на масло оставшийся в породе сланец. В Люганузе волостное собрание до сих пор ломает голову над тем, что делать с намечаемым известняковым карьером, чтобы и народ был доволен, и решение было законным. 

В случае двух этих проектов производство было очень четко связано с местоположением сырья. Пожалуй, так обстоит дело и с планируемым заводом по переработке золы, но, наверное, тут проще решить вопрос с помощью транспорта. 

После отказа Нарва-Йыэсуу несколько самоуправлений изъявили желание "подобрать" эту инвестицию. Удивляться тут нечему в ситуации, когда количество рабочих мест в сланцевой промышленности все уменьшается, а новые рабочие места появляются туго. Самоуправления понимают, что любая инвестиция, создающая рабочие места, добавляет им жизненных сил. Ведь если у людей есть работа, то они не станут уезжать, а будут из своих доходов платить налоги, в том числе в местный бюджет. Если есть жители, то есть перспектива и у школ, образования по интересам и прочих оказываемых самоуправлением услуг. Если эти услуги завянут, у жителей опять же появится дополнительный аргумент, чтобы покинуть самоуправление. Так что жизнеспособность самоуправления непосредственно и тесно связана с местным предпринимательством, и, к счастью, большинство самоуправлений это понимают.

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