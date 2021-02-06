СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Псевдоработники банка снова обманули человека

У доверчивого продавца выманили деньги

3 февраля в полицию сообщили, что у 27-летнего мужчины, продававшего товар на интернет-портале "Okidoki", выманили 400 евро. Человек, представившийся покупателем, попросил потерпевшего воспользоваться присланными ссылками и ввести свои коды Smart-ID. Полиция просит всех, кто пользуется платформами для продажи подержанных товаров, убедиться в существовании предлагаемых товаров, а также обезопасить себя как продавца от возможного обмана: производить расчет путем банковских переводов или наличными и не переходить по подозрительным ссылкам.

В Нарва-Йыэсуу присвоили украшения

3 февраля в полицию сообщили, что в здании на улице Айа в Нарва-Йыэсуу неизвестный присвоил украшения. Размер нанесенного ущерба - примерно 3000 евро.

Маленькая девочка выбежала на дорогу перед машиной

3 февраля около 17.20 21-летняя женщина за рулем легкового автомобиля "BMW 730D" возле здания №3а на улице Кангеласте в городе Нарве объехала остановившийся перед пешеходным переходом на соседней полосе автомобиль "Chrysler Voyager" и наехала на перебегавшую дорогу по пешеходному переходу четырехлетнюю девочку. Ребенка доставили в Нарвскую больницу.

Столкнулись автомобили

3 февраля в 17.55 в Раякюла (волость Алутагузе) столкнулись два легковых автомобиля. Двух пострадавших, находившихся в автомобилях, передали работникам скорой помощи для осмотра. Спасатели устранили опасность возгорания автомобилей и ликвидировали последствия ДТП на дороге.

Водитель сбил женщину и скрылся с места аварии

4 февраля в 20.19 возле здания по ул. Тиймана, 20 в Нарве водитель автомобиля "Audi A6" наехал на пересекавшую дорогу по нерегулируемому переходу 46-летнюю женщину и скрылся, не уведомив о ДТП полицию. Пострадавшую доставили в Нарвскую больницу для проверки здоровья. В момент аварии на ней не было светоотражателя.

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