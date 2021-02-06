Сб, 6.02.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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ОПРОС ⟩ Верите ли вы в эффективность прививок?

Прививка. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

По данным на пятницу, 5 февраля, от коронавируса в Эстонии вакцинированы 33 927 человек, из которых у 15 871 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Мария ГАРБАТОВСКАЯ:

- Если речь о коронавирусной прививке - трудно ответить. Мне только что позвонили и предложили сделать прививку, но отказалась. Наслышалась много всего, с дочерью посоветовалась - она ветеринарный врач, тоже рекомендовала подождать. Мне непонятно - почему именно пожилых прививают? У нас и так букет болезней, может, от вакцины еще хуже будет. Поэтому еще раздумываю, но не исключаю, что потом все-таки сделаю. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Раиса КОНОБЕЕВА:

- Не очень верю. Никогда ни отчего не прививалась, но если врачи будут говорить, что обязательно нужно, почему нет? Если пригласят, готова пойти и сделать, сейчас все рекламируют, что это нужно. Хоть какая-то защита.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Лео МЫЙСЬЯ:

- Что такое прививка? В принципе, один укол - и никаких проблем. Раньше ведь много всяких прививок делали. Но в случае с коронавирусной вакциной мне кажется, что все слишком быстро, не готово еще, не проверено. Хорошо все взвесить надо. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Елена ПЕЦЕНЕВА:

- Не хочу даже об этом говорить, видела по телевизору, как вакцину с Америки доставляют... Подруга из Германии рассказывала, что мэр их земли 500 доз американской вакцины в мусорку выкинул. От коронавируса сейчас никакой не хочу, но если российская у нас будет - привьюсь. В нее верю. От пневмонии и гриппа осенью первая привилась, когда врач предложил.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Валентин РЫБАЧЕНКО: 

- Не верю. Вакцина должна быть основательно проверенной. Для себя никаких не хочу. Тепло одеться, побольше на воздухе - и все будет хорошо. Мне 75 лет, всю эту неделю в три часа ночи встаю, чтобы снег вокруг дома почистить. Чувствую себя отлично.

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