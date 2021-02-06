ОПРОС ⟩ Верите ли вы в эффективность прививок?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Мария ГАРБАТОВСКАЯ: - Если речь о коронавирусной прививке - трудно ответить. Мне только что позвонили и предложили сделать прививку, но отказалась. Наслышалась много всего, с дочерью посоветовалась - она ветеринарный врач, тоже рекомендовала подождать. Мне непонятно - почему именно пожилых прививают? У нас и так букет болезней, может, от вакцины еще хуже будет. Поэтому еще раздумываю, но не исключаю, что потом все-таки сделаю.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Раиса КОНОБЕЕВА: - Не очень верю. Никогда ни отчего не прививалась, но если врачи будут говорить, что обязательно нужно, почему нет? Если пригласят, готова пойти и сделать, сейчас все рекламируют, что это нужно. Хоть какая-то защита.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Лео МЫЙСЬЯ: - Что такое прививка? В принципе, один укол - и никаких проблем. Раньше ведь много всяких прививок делали. Но в случае с коронавирусной вакциной мне кажется, что все слишком быстро, не готово еще, не проверено. Хорошо все взвесить надо.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Елена ПЕЦЕНЕВА: - Не хочу даже об этом говорить, видела по телевизору, как вакцину с Америки доставляют... Подруга из Германии рассказывала, что мэр их земли 500 доз американской вакцины в мусорку выкинул. От коронавируса сейчас никакой не хочу, но если российская у нас будет - привьюсь. В нее верю. От пневмонии и гриппа осенью первая привилась, когда врач предложил.