ТЕАТР ⟩ Из историй нарвитян рождается особенный спектакль

Когда участников общинного театра на одной из еженедельных встреч просят подумать о символе Нарвы, перед взором Пилле Маффуччи предстают красные розы с длинными стеблями - одновременно нежные и крепкие, образующие вместе роскошный букет, как и сами нарвитяне.

Желание увидеть по-настоящему

Проект общинного театра "Minu Narva" ("Моя Нарва") осуществляется в сотрудничестве Эстонского общества образования в области театра и драматического искусства, нарвского театрального центра "Свободная сцена" и членов нарвской общины при поддержке Британского совета.

Герли Романович. ФОТО: Частный архив

- Мы часто ставим в театре спектакли, и даже документальные спектакли, о русскоязычной общине и Нарве. Мы думаем, что многое о них знаем. Теперь мы хотим по-настоящему увидеть, какова Нарва для местных людей. Хотим, чтобы они рассказали о том, что для них действительно важно, что их беспокоит и как они себя здесь чувствуют, - объяснила главный продюсер нарвского театрального центра "Свободная сцена" Герли Романович (на снимке).