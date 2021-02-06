ТЕАТР ⟩ Из историй нарвитян рождается особенный спектакль
Путешествие по лабиринтам души нарвитян, начавшееся перед Рождеством, весной увенчается спектаклем, в котором люди, поделившиеся своими историями, расскажут их со сцены.
Путешествие по лабиринтам души нарвитян, начавшееся перед Рождеством, весной увенчается спектаклем, в котором люди, поделившиеся своими историями, расскажут их со сцены.
Когда участников общинного театра на одной из еженедельных встреч просят подумать о символе Нарвы, перед взором Пилле Маффуччи предстают красные розы с длинными стеблями - одновременно нежные и крепкие, образующие вместе роскошный букет, как и сами нарвитяне.