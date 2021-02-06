Сб, 6.02.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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ТЕАТР ⟩ Из историй нарвитян рождается особенный спектакль

Преподаватель нарвского Дома эстонского языка Пилле Маффуччи (в центре) дебютировала в качестве актрисы в рэп-опере "Карма". Теперь она участвует в документальном спектакле, основанном на историях нарвитян. ФОТО: Anna Markova

Путешествие по лабиринтам души нарвитян, начавшееся перед Рождеством, весной увенчается спектаклем, в котором люди, поделившиеся своими историями, расскажут их со сцены.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Когда участников общинного театра на одной из еженедельных встреч просят подумать о символе Нарвы, перед взором Пилле Маффуччи предстают красные розы с длинными стеблями - одновременно нежные и крепкие, образующие вместе роскошный букет, как и сами нарвитяне. 

Желание увидеть по-настоящему

Проект общинного театра "Minu Narva" ("Моя Нарва") осуществляется в сотрудничестве Эстонского общества образования в области театра и драматического искусства, нарвского театрального центра "Свободная сцена" и членов нарвской общины при поддержке Британского совета.

Герли Романович. ФОТО: Частный архив

- Мы часто ставим в театре спектакли, и даже документальные спектакли, о русскоязычной общине и Нарве. Мы думаем, что многое о них знаем. Теперь мы хотим по-настоящему увидеть, какова Нарва для местных людей. Хотим, чтобы они рассказали о том, что для них действительно важно, что их беспокоит и как они себя здесь чувствуют, - объяснила главный продюсер нарвского театрального центра "Свободная сцена" Герли Романович (на снимке).

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