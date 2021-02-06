ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Эве Эаст

Наверное, этому посодействовало стечение нескольких обстоятельств. Судя по поступавшим от Еврокомиссии сигналам, такая изобретательность явно не прошла бы. Свою роль сыграло, вероятно, и то, что часть политиков, пытавшихся протащить этот план, уже не находятся у власти в стране.

Не стоит также недооценивать активное вмешательство здешних самоуправлений сразу же после того, как стало видно, что предназначенное для Ида-Вирумаа одеяло пытаются натянуть на себя как западный, так и южный соседи-уезды. "Ида-Вирумаа обманули!" - громко и без обиняков заявила председатель союза самоуправлений Эве Эаст. Борьба за интересы уезда стала отчетливой и она продолжается, так как новое правительство выступает с запутанными и неоднозначно толкуемыми заявлениями о будущем сланцевой промышленности.