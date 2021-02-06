Сб, 6.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Эве Эаст

Эве Эаст, председатель правления Ида-Вирумааского союза самоуправлений ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Теперь уже точно и не понять, кому следует вручить медаль за то, что удалось сорвать план правительства Юри Ратаса передать часть из тех 340 миллионов евро, что получает Эстония из Фонда справедливого перехода Евросоюза для Ида-Вирумаа, также Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа.

Наверное, этому посодействовало стечение нескольких обстоятельств. Судя по поступавшим от Еврокомиссии сигналам, такая изобретательность явно не прошла бы. Свою роль сыграло, вероятно, и то, что часть политиков, пытавшихся протащить этот план, уже не находятся у власти в стране. 

Не стоит также недооценивать активное вмешательство здешних самоуправлений сразу же после того, как стало видно, что предназначенное для Ида-Вирумаа одеяло пытаются натянуть на себя как западный, так и южный соседи-уезды. "Ида-Вирумаа обманули!" - громко и без обиняков заявила председатель союза самоуправлений Эве Эаст. Борьба за интересы уезда стала отчетливой и она продолжается, так как новое правительство выступает с запутанными и неоднозначно толкуемыми заявлениями о будущем сланцевой промышленности.

Однако праздновать победу можно будет все же только тогда, когда за эти 340 миллионов евро в Ида-Вирумаа действительно будет создано нечто такое, что придаст развитию уезда новый разгон и дыхание. 

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