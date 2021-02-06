ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Бьет - значит не любит

У полиции при разговорах об этой проблеме один глаз плачет, а другой смеется. Действительно, в таких высоких цифрах домашнего насилия нет ничего радостного, и иметь "золотую медаль" в этой категории по стране вроде бы совсем не почетно. Вместе с тем растущие цифры статистики указывают и на то, что люди все чаще сообщают о подобных случаях. Потому что ничто не дает основания полагать, что раньше случаев семейного насилия было меньше, хотя именно это показывает полицейская статистика. Просто они не выходили за пределы домашних стен. Правоохранительные органы говорят, что о семейном насилии все больше сообщают соседи и родственники, а также, само собой, жертвы. Это свидетельствует только о росте осведомленности и доверия людей к государственной системе, об убежденности, что после вмешательства полиции жертва не останется без помощи и не подвергнется насилию снова. На сегодня по всей Эстонии имеются соответствующие приюты, а также есть квартиры, куда можно поместить отделенного от семьи агрессора.