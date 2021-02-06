ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Бьет - значит не любит

В сегодняшнем "Северном побережье" мы пишем о том, что Ида-Вирумаа - в первых рядах в Эстонии по числу случаев семейного рукоприкладства.
У полиции при разговорах об этой проблеме один глаз плачет, а другой смеется. Действительно, в таких высоких цифрах домашнего насилия нет ничего радостного, и иметь "золотую медаль" в этой категории по стране вроде бы совсем не почетно. Вместе с тем растущие цифры статистики указывают и на то, что люди все чаще сообщают о подобных случаях. Потому что ничто не дает основания полагать, что раньше случаев семейного насилия было меньше, хотя именно это показывает полицейская статистика. Просто они не выходили за пределы домашних стен. Правоохранительные органы говорят, что о семейном насилии все больше сообщают соседи и родственники, а также, само собой, жертвы. Это свидетельствует только о росте осведомленности и доверия людей к государственной системе, об убежденности, что после вмешательства полиции жертва не останется без помощи и не подвергнется насилию снова. На сегодня по всей Эстонии имеются соответствующие приюты, а также есть квартиры, куда можно поместить отделенного от семьи агрессора.
Самое эффективное оружие против этого вида насилия - это именно осведомленность общества и понимание, что любое насилие - это преступление, требующее вмешательства. Если потенциальный обидчик знает, что любое его агрессивное движение будет иметь для него плачевные последствия, это поможет ему удержаться от рукоприкладства.