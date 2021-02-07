ЗДОРОВЬЕ ⟩ Вакцинация пациентов из групп риска начнется в феврале

О начале вакцинации групп риска будет объявлено в СМИ. В том числе появится информация о том, какие именно пациенты могут сделать прививку. Если в случае первых групп все просто (люди старше 80-ти, люди старше 70 лет и имеющие хронические заболевания, все остальные люди старше 70 лет), то следующие группы больше и их парой слов не опишешь.

Людей из групп риска будут приглашать вакцинироваться через электронную почту портала eesti.ee. Как правило, в этот почтовый ящик жители Эстонии заглядывают редко. Сейчас самое время настроить переадресацию.

Из центра семейных врачей позвонят

Когда начнется вакцинация групп риска, сотрудники центров семейных врачей будут обзванивать своих пациентов и договариваться о времени. Если человеку не позвонят в течение месяца, ему следует самому связаться с центром семейных врачей и спросить, когда можно сделать прививку.

Если пациент не может прийти, ему следует оповестить об этом центр семейных врачей. Неожиданности иногда случаются, например, человек или тот, с кем он собирался поехать в центр, может оказаться на карантине.

Информация о вакцинации есть на сайтах www.vaktsineeri.ee/ru и kkk.kriis.ee/ru. Ее можно также получить по номерам 1247 (государственный инфотелефон) и 1220 (консультационный телефон семейного врача).

Больным людям на вакцинацию приходить не стоит. Центр семейных врачей не должен становиться источником распространения инфекции. В случае болезни обязательно нужно известить центр семейных врачей, чтобы он мог оперативно вызвать на вакцинацию другого пациента и дозы вакцины не пропали.

Приходите в условленное время

Чтобы центры семейных врачей не становились источником заражения, важно не допускать скопления людей. Не опаздывайте, но и слишком рано тоже не приходите.

Вакцинация вызывает разные вопросы, и это нормально. Информация о вакцинации есть на сайтах www.vaktsineeri.ee/ru и kkk.kriis.ee/ru. Ее можно также получить по номерам 1247 (государственный инфотелефон) и 1220 (консультационный телефон семейного врача).

Если человек не получил ответов на свои вопросы (например, мои пациенты чаще всего интересуются, можно ли им вакцинироваться с их заболеваниями, - как правило, ответ утвердительный), он может предварительно посоветоваться с семейным врачом или медсестрой по телефону. Это избавит от необходимости тратить время на консультацию в ходе визита.

Инъекция

Прививку от коронавируса делают в плечо. Отправляясь на вакцинацию, наденьте удобную одежду.

После укола пациент остается в центре под наблюдением в течение 15 минут. Это позволяет своевременно заметить возможные анафилактические реакции. Анафилаксия - это редкая, потенциально опасная для жизни аллергическая реакция с затрудненным дыханием, кожной сыпью и падением артериального давления, которая встречается примерно в одном-двух случаях на миллион доз вакцины.