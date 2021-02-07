ЗДОРОВЬЕ ⟩ Вакцинация пациентов из групп риска начнется в феврале
В феврале семейные врачи приступят к вакцинации от коронавируса пациентов из групп риска. О чем следует знать, отправляясь на вакцинацию.
В феврале семейные врачи приступят к вакцинации от коронавируса пациентов из групп риска. О чем следует знать, отправляясь на вакцинацию.
О начале вакцинации групп риска будет объявлено в СМИ. В том числе появится информация о том, какие именно пациенты могут сделать прививку. Если в случае первых групп все просто (люди старше 80-ти, люди старше 70 лет и имеющие хронические заболевания, все остальные люди старше 70 лет), то следующие группы больше и их парой слов не опишешь.
Людей из групп риска будут приглашать вакцинироваться через электронную почту портала eesti.ee. Как правило, в этот почтовый ящик жители Эстонии заглядывают редко. Сейчас самое время настроить переадресацию.
Когда начнется вакцинация групп риска, сотрудники центров семейных врачей будут обзванивать своих пациентов и договариваться о времени. Если человеку не позвонят в течение месяца, ему следует самому связаться с центром семейных врачей и спросить, когда можно сделать прививку.
Если пациент не может прийти, ему следует оповестить об этом центр семейных врачей. Неожиданности иногда случаются, например, человек или тот, с кем он собирался поехать в центр, может оказаться на карантине.
есть на сайтах www.vaktsineeri.ee/ru и kkk.kriis.ee/ru. Ее можно также получить по номерам 1247 (государственный инфотелефон) и 1220 (консультационный телефон семейного врача).
Больным людям на вакцинацию приходить не стоит. Центр семейных врачей не должен становиться источником распространения инфекции. В случае болезни обязательно нужно известить центр семейных врачей, чтобы он мог оперативно вызвать на вакцинацию другого пациента и дозы вакцины не пропали.
Чтобы центры семейных врачей не становились источником заражения, важно не допускать скопления людей. Не опаздывайте, но и слишком рано тоже не приходите.
Вакцинация вызывает разные вопросы, и это нормально. Информация о вакцинации есть на сайтах www.vaktsineeri.ee/ru и kkk.kriis.ee/ru. Ее можно также получить по номерам 1247 (государственный инфотелефон) и 1220 (консультационный телефон семейного врача).
Если человек не получил ответов на свои вопросы (например, мои пациенты чаще всего интересуются, можно ли им вакцинироваться с их заболеваниями, - как правило, ответ утвердительный), он может предварительно посоветоваться с семейным врачом или медсестрой по телефону. Это избавит от необходимости тратить время на консультацию в ходе визита.
Прививку от коронавируса делают в плечо. Отправляясь на вакцинацию, наденьте удобную одежду.
После укола пациент остается в центре под наблюдением в течение 15 минут. Это позволяет своевременно заметить возможные анафилактические реакции. Анафилаксия - это редкая, потенциально опасная для жизни аллергическая реакция с затрудненным дыханием, кожной сыпью и падением артериального давления, которая встречается примерно в одном-двух случаях на миллион доз вакцины.
В случае быстрого оказания помощи анафилаксия проходит без последствий. Все занимающиеся вакцинацией медработники регулярно проходят курсы по распознаванию анафилаксии и оказанию первой помощи. Кроме того, везде, где проводится вакцинация, для оказания первой помощи в случае анафилаксии имеется необходимое оборудование.
Обычно анафилаксия проявляется через пять-десять минут после вакцинации. Из соображений безопасности пациентов наблюдают в течение 15 минут.
Вакцинация от коронавируса может вызвать разную реакцию. У восьми человек из десяти возникает реакция в месте укола (боль, покраснение, отек). Реже проявляются общие реакции (повышение температуры, боль в мышцах и суставах, усталость, недомогание, увеличение лимфатических узлов).
Такие побочные эффекты сохраняются на протяжении нескольких дней. Их можно смягчить при помощи парацетамола или ибупрофена. В месте укола можно наложить прохладный компресс.
Побочные эффекты чаще возникают после второй прививки. Если после первой инъекции чаще всего проявляется реакция в месте укола, то после второй прививки - общие реакции.
Исследования показали, и их подтверждает практика вакцинации работников центров семейных врачей, что у людей постарше побочные эффекты после вакцинации от коронавируса проявляются реже, чем у молодых.
С жалобами на изменение состояние здоровья следует обратиться к семейному врачу или медсестре. Все жалобы регистрируются и отправляются в инфосистему здравоохранения независимо от того, связаны они с вакцинацией или нет.
Хотя первоначальная защита от COVID-19 наблюдается уже через 10-14 дней после первой инъекции вакцины, обещанная защита на уровне 95% появляется только через одну (препарат "Pfizer/BioNTech") или две недели (препарат "Moderna") после второй инъекции. Защита на уровне 95% означает, что из ста вакцинированных человек заболеть коронавирусом могут пять.
Так как вакцинация обеспечивает защиту только на уровне 95% и сейчас нет данных о том, защищает ли она в случае бессимптомного заражения и дальнейшего распространения вируса, то соблюдать меры предосторожности нужно и после прививки.
По всей видимости, вскоре появится новая информация на эту тему, которая может противоречить вышесказанному, но сейчас у нас есть только такие знания, поэтому лучше действовать с осторожностью и соблюдать меры безопасности.
В первую очередь будут приглашать вакцинироваться людей старше 80 лет. Если в случае других вакцин проблемой было то, что пожилые люди не получали такой хорошей защиты, как молодые, то вакцины от коронавируса - приятное исключение.
Пожилые и имеющие сопутствующие заболевания люди получают такую же хорошую защиту, как и молодые совершеннолетние люди.
Уровень антител, достигаемый при помощи вакцинации, обычно такой же высокий, как и после перенесенного коронавируса, а у пожилых даже выше. Если уровень антител, продуцируемых COVID-19, варьируется у разных людей от низкого до высокого, то вакцинация позволяет достичь одинаково высокого уровня антител у всех.
Публикуется при поддержке Министерства социальных дел.