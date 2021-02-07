Пн, 8.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
4 мин для прочтения

ЗДОРОВЬЕ ⟩ Вакцинация пациентов из групп риска начнется в феврале

Вакцинация в Эстонии началась в конце прошлого года с Кохтла-Ярве. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В феврале семейные врачи приступят к вакцинации от коронавируса пациентов из групп риска. О чем следует знать, отправляясь на вакцинацию.

О начале вакцинации групп риска будет объявлено в СМИ. В том числе появится информация о том, какие именно пациенты могут сделать прививку. Если в случае первых групп все просто (люди старше 80-ти, люди старше 70 лет и имеющие хронические заболевания, все остальные люди старше 70 лет), то следующие группы больше и их парой слов не опишешь.

Людей из групп риска будут приглашать вакцинироваться через электронную почту портала eesti.ee. Как правило, в этот почтовый ящик жители Эстонии заглядывают редко. Сейчас самое время настроить переадресацию.

Из центра семейных врачей позвонят

Когда начнется вакцинация групп риска, сотрудники центров семейных врачей будут обзванивать своих пациентов и договариваться о времени. Если человеку не позвонят в течение месяца, ему следует самому связаться с центром семейных врачей и спросить, когда можно сделать прививку.

Если пациент не может прийти, ему следует оповестить об этом центр семейных врачей. Неожиданности иногда случаются, например, человек или тот, с кем он собирался поехать в центр, может оказаться на карантине. 

Информация о вакцинации

есть на сайтах www.vaktsineeri.ee/ru и kkk.kriis.ee/ru. Ее можно также получить по номерам 1247 (государственный инфотелефон) и 1220 (консультационный телефон семейного врача).

Больным людям на вакцинацию приходить не стоит. Центр семейных врачей не должен становиться источником распространения инфекции. В случае болезни обязательно нужно известить центр семейных врачей, чтобы он мог оперативно вызвать на вакцинацию другого пациента и дозы вакцины не пропали.

Приходите в условленное время

Чтобы центры семейных врачей не становились источником заражения, важно не допускать скопления людей. Не опаздывайте, но и слишком рано тоже не приходите.

Вакцинация вызывает разные вопросы, и это нормально. Информация о вакцинации есть на сайтах www.vaktsineeri.ee/ru и kkk.kriis.ee/ru. Ее можно также получить по номерам 1247 (государственный инфотелефон) и 1220 (консультационный телефон семейного врача).

Если человек не получил ответов на свои вопросы (например, мои пациенты чаще всего интересуются, можно ли им вакцинироваться с их заболеваниями, - как правило, ответ утвердительный), он может предварительно посоветоваться с семейным врачом или медсестрой по телефону. Это избавит от необходимости тратить время на консультацию в ходе визита.

Инъекция

Прививку от коронавируса делают в плечо. Отправляясь на вакцинацию, наденьте удобную одежду.

После укола пациент остается в центре под наблюдением в течение 15 минут. Это позволяет своевременно заметить возможные анафилактические реакции. Анафилаксия - это редкая, потенциально опасная для жизни аллергическая реакция с затрудненным дыханием, кожной сыпью и падением артериального давления, которая встречается примерно в одном-двух случаях на миллион доз вакцины.

В случае быстрого оказания помощи анафилаксия проходит без последствий. Все занимающиеся вакцинацией медработники регулярно проходят курсы по распознаванию анафилаксии и оказанию первой помощи. Кроме того, везде, где проводится вакцинация, для оказания первой помощи в случае анафилаксии имеется необходимое оборудование.

Обычно анафилаксия проявляется через пять-десять минут после вакцинации. Из соображений безопасности пациентов наблюдают в течение 15 минут.

Легкие побочные эффекты от вакцинации проходят

Вакцинация от коронавируса может вызвать разную реакцию. У восьми человек из десяти возникает реакция в месте укола (боль, покраснение, отек). Реже проявляются общие реакции (повышение температуры, боль в мышцах и суставах, усталость, недомогание, увеличение лимфатических узлов).

Такие побочные эффекты сохраняются на протяжении нескольких дней. Их можно смягчить при помощи парацетамола или ибупрофена. В месте укола можно наложить прохладный компресс.

Побочные эффекты чаще возникают после второй прививки. Если после первой инъекции чаще всего проявляется реакция в месте укола, то после второй прививки - общие реакции.

Исследования показали, и их подтверждает практика вакцинации работников центров семейных врачей, что у людей постарше побочные эффекты после вакцинации от коронавируса проявляются реже, чем у молодых.

С жалобами на изменение состояние здоровья следует обратиться к семейному врачу или медсестре. Все жалобы регистрируются и отправляются в инфосистему здравоохранения независимо от того, связаны они с вакцинацией или нет.

На выработку иммунитета требуется время

Хотя первоначальная защита от COVID-19 наблюдается уже через 10-14 дней после первой инъекции вакцины, обещанная защита на уровне 95% появляется только через одну (препарат "Pfizer/BioNTech") или две недели (препарат "Moderna") после второй инъекции. Защита на уровне 95% означает, что из ста вакцинированных человек заболеть коронавирусом могут пять.

Так как вакцинация обеспечивает защиту только на уровне 95% и сейчас нет данных о том, защищает ли она в случае бессимптомного заражения и дальнейшего распространения вируса, то соблюдать меры предосторожности нужно и после прививки.

По всей видимости, вскоре появится новая информация на эту тему, которая может противоречить вышесказанному, но сейчас у нас есть только такие знания, поэтому лучше действовать с осторожностью и соблюдать меры безопасности.

Пожилые получают хорошую защиту

В первую очередь будут приглашать вакцинироваться людей старше 80 лет. Если в случае других вакцин проблемой было то, что пожилые люди не получали такой хорошей защиты, как молодые, то вакцины от коронавируса - приятное исключение.

Пожилые и имеющие сопутствующие заболевания люди получают такую же хорошую защиту, как и молодые совершеннолетние люди.

Уровень антител, достигаемый при помощи вакцинации, обычно такой же высокий, как и после перенесенного коронавируса, а у пожилых даже выше. Если уровень антител, продуцируемых COVID-19, варьируется у разных людей от низкого до высокого, то вакцинация позволяет достичь одинаково высокого уровня антител у всех. 

Логотип Министерства социальных дел ФОТО: Министерство социальных дел

Публикуется при поддержке Министерства социальных дел.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back