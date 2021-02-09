СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В автобусе побили женщину

Выстрелил из пневматического оружия в спутницу жизни

5 февраля поступило сообщение о том, что в квартире по улице Сыпрузе в Кохтла-Ярве 64-летний мужчина выстрелил из пневматического пистолета в спутницу жизни и ударил ее. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.

Жестокая мать задержана

6 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице В. Герасимова в Нарве 43-летняя женщина накинулась на свою дочь и нанесла ей телесные повреждения. Полиция задержала мать как подозреваемую.

Взломана инфосистема

5 февраля в Нарвском отделении полиции было возбуждено уголовное дело в связи с незаконным входом в информационную систему онлайн-обучения и выполнением в ней операций. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

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