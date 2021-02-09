Вт, 9.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В автобусе побили женщину
5-6 февраля 2021 г.

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

5 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве 49-летняя женщина была избита в автобусе и получила травмы. Точные обстоятельства случившегося выясняются. 

Выстрелил из пневматического оружия в спутницу жизни

5 февраля поступило сообщение о том, что в квартире по улице Сыпрузе в Кохтла-Ярве 64-летний мужчина выстрелил из пневматического пистолета в спутницу жизни и ударил ее. Полиция задержала мужчину как подозреваемого. 

Жестокая мать задержана

6 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице В. Герасимова в Нарве 43-летняя женщина накинулась на свою дочь и нанесла ей телесные повреждения. Полиция задержала мать как подозреваемую. 

Взломана инфосистема

5 февраля в Нарвском отделении полиции было возбуждено уголовное дело в связи с незаконным входом в информационную систему онлайн-обучения и выполнением в ней операций. Точные обстоятельства случившегося выясняются. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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