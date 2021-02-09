Вт, 9.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Что мы будем делать с этими 340 миллионами?

Решающим фактором для будущего Ида-Вирумаа является как можно более плодотворное использование миллионов, поступающих из Фонда справедливого перехода. ФОТО: Лийс Трейманн

Ида-Вирумаа успешно отбил одну атаку, когда западный и южный соседи-уезды понадеялись отхватить свой кусок от 340 миллионов евро из Фонда справедливого перехода Евросоюза. Эти деньги надо использовать здесь.

Теперь самое время спросить: на что потратить эти деньги? После продолжавшихся более года семинаров, обсуждений и исследований пришли к выводу, что львиная доля этих денег должна пойти на создание новых рабочих мест. Честно говоря, чтобы прийти к такому всеобщему пониманию, хватило бы и нескольких дней, однако в условиях демократии привлечение и взвешивание - процедуры неизбежные.

Теперь надо переходить к деталям. Легко произносить лозунги, что эти деньги нужно потратить на развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест, и куда сложнее прийти к ответу, как конкретно сделать это. 

То ли вложить эти деньги, например, в четыре-пять крупных начинаний, от которых можно предполагать ощутимые результаты в виде нескольких тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест? То ли раскидать их на поддержку осуществления сотен намерений меньшего охвата? Ни в первом, ни во втором варианте невозможно дать стопроцентную гарантию, что все удастся: рынок, глобальные влияния и десятки других факторов могут провалить кажущийся сколь угодно красивым план. Однако что-то должно бы получиться.

Наверное, уже сейчас многие предприниматели видят в этом денежном котле новую хорошую возможность заработать. Главное, чтобы это содействовало развитию Ида-Вирумаа. При этом важно, чтобы выбор, какая идея получит поддержку, был по возможности открытым и прозрачным и чтобы критерии отбора были ясными. 

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