ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Что мы будем делать с этими 340 миллионами?

Теперь самое время спросить: на что потратить эти деньги? После продолжавшихся более года семинаров, обсуждений и исследований пришли к выводу, что львиная доля этих денег должна пойти на создание новых рабочих мест. Честно говоря, чтобы прийти к такому всеобщему пониманию, хватило бы и нескольких дней, однако в условиях демократии привлечение и взвешивание - процедуры неизбежные.

Теперь надо переходить к деталям. Легко произносить лозунги, что эти деньги нужно потратить на развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест, и куда сложнее прийти к ответу, как конкретно сделать это.

То ли вложить эти деньги, например, в четыре-пять крупных начинаний, от которых можно предполагать ощутимые результаты в виде нескольких тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест? То ли раскидать их на поддержку осуществления сотен намерений меньшего охвата? Ни в первом, ни во втором варианте невозможно дать стопроцентную гарантию, что все удастся: рынок, глобальные влияния и десятки других факторов могут провалить кажущийся сколь угодно красивым план. Однако что-то должно бы получиться.