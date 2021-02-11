МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.02-18.02

КУЛЬТУРА

Суббота, 13 февраля

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - театрализованно-развлекательная программа "Новые проделки Бабы-Яги". Количество мест ограничено! Цена билета - 5 евро. Информация: тел. 5858 6426, 332 2008, www.ahtmeklubi.ee.

Воскресенье, 14 февраля

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Спящая красавица", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 9 евро, для детей до трех лет - бесплатно.

Четверг, 18 февраля

* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт "Väike laul suurele lavale" / "Маленькая песня для большой сцены". В концерте прозвучат самые яркие песни творческого конкурса юных ида-вирумааских исполнителей "Маленькая песня для большой сцены". На сцену выйдут талантливые ученики и работники школ Ида-Вирумаа. Певцы выступят в сопровождении молодежного оркестра Кохтла-Ярвеской гимназии.

СПОРТ

Пятница, 12 февраля

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта в 20.00 - II Алутагузеский ночной марафон. Дистанция - 22 км, свободный стиль. Информация: www.estoloppet.ee.

Суббота, 13 февраля

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по русским шашкам.

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта - 22-й Алутагузеский марафон: в 11.00 - старт на основной дистанции (44 км, классика), в 11.10 - старт детского заезда (2 км и 500 м, свободный стиль), в 12.00 - старт на короткой дистанции (22 км, классика). Информация: www.estoloppet.ee.

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Cosmos" (Таллинн). Зрители не допускаются, трансляция на "YouTube".

* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet FC" (Силламяэ) - ФК "Kohila". Зрители не допускаются, трансляция на "YouTube".

Воскресенье, 14 февраля

* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Narva United FC II". Зрители не допускаются, трансляция на "YouTube".

Вторник, 16 февраля

* В Мяэтагузе в 18.00 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням, Мяэтагузеский спринт.

Среда, 17 февраля

* В Кийкласком народном доме в 18.00 - специальный раунд Мяэтагузеского турнира по викторине, тема "Сказки". Приглашаются команды из трех человек. Новые команды просим зарегистрироваться не позднее 17 февраля: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963.

Четверг, 18 февраля

* В Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской лыжной серии.

РАЗНОЕ

Суббота, 13 февраля

* УСакаского народного дома в 12.00 - день здоровья для всей семьи "Härg liigub" / "Бык идет".

* У Эстонского шахтного музея в Кохтла-Нымме в 18.30 - захватывающий поход для пар накануне Дня святого Валентина. На каменистых и заснеженных склонах Кохтла-Нымме только в День святого Валентина выбрана специальная тропа, по которой можно пройти лишь вдвоем. Используются веревки и альпинистское снаряжение. Цена - 30 евро с пары. Дополнительная информация и регистрация: leho@matkaklubi.ee, тел. 5559 8837.

Воскресенье, 14 февраля

* На площадке у клуба "Ахтме" в 12.00 - праздник "Lumemägi". Вас ждут игры, сладкое угощение и снежная горка! Не забудь санки! Информация: тел. 507 4616, 332 2061, www.ahtmeklubi.ee.

* На территории между йыхвиским виадуком и променадом в 13.00 - строительство снежного города в День друга. Регистрация команд: noortekeskus@johvi.ee.

* У дома судей на территории Мяэтагузеской зоны отдыха в 14.00 - Вастлапяэв (католическая Масленица) Алутагузеской волости: катание на коньках, игры и соревнования, катание на повозке с лошадьми. Участникам предложат горячий гороховый суп и вастлакуккель (масленичные булочки)

Среда, 17 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению брошей из войлока. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

* В кафе "Koht37", расположенном в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии, в 18.00 - мастерская "Foto kandmine puidule". Руководят Микк Антсов и Анне Мари Роост.