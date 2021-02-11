СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве напали на ребенка

Девушку ударили на улице
8 февраля поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу возле дома ударили 18-летнюю девушку. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
В магазине украли алкоголь
8 февраля в полицию сообщили, что в Нарве из магазина на улице А.-А. Тийманна украли алкогольные напитки. Ущерб составил около 226 евро.
На заправке не расплатились за горючее
8 февраля сообщили, что на заправке в Йыхви украли топливо. Ущерб составил около 54 евро. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.