СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве напали на ребенка

Девушку ударили на улице

8 февраля поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу возле дома ударили 18-летнюю девушку. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

В магазине украли алкоголь

8 февраля в полицию сообщили, что в Нарве из магазина на улице А.-А. Тийманна украли алкогольные напитки. Ущерб составил около 226 евро.

На заправке не расплатились за горючее

8 февраля сообщили, что на заправке в Йыхви украли топливо. Ущерб составил около 54 евро. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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