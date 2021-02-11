Чт, 11.02.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве напали на ребенка
8 февраля 2021 г.

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

8 февраля в полицию сообщили, что в подъезде дома на улице А.-А. Тийманна в Нарве ударили 13-летнего мальчика, который в результате получил травму. Более точные обстоятельства случившегося выясняются. 

Девушку ударили на улице 

8 февраля поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу возле дома ударили 18-летнюю девушку. Более точные обстоятельства случившегося выясняются. 

В магазине украли алкоголь 

8 февраля в полицию сообщили, что в Нарве из магазина на улице А.-А. Тийманна украли алкогольные напитки. Ущерб составил около 226 евро. 

На заправке не расплатились за горючее

8 февраля сообщили, что на заправке в Йыхви украли топливо. Ущерб составил около 54 евро. Более точные обстоятельства случившегося выясняются. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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