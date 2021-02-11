Чт, 11.02.2021
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ПОЖАРЫ ⟩ Горела баня
9-10 февраля 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

9 февраля в 03.57 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Кяхрику в городе Нарва. 

По словам звонившего, загорелась баня. Ко времени прибытия спасателей здание бани горело открытым пламенем, но угрозы для стоящих рядом домов не было.

Пожар уничтожил кухню и дровяной сарай в здании бани. Работы по тушению закончили в 6.36.

Причина возгорания неизвестна. 

Горел сарай

10 февраля в 04.04 в центр тревоги сообщили, что на улице Раудтеэ в городе Кивиыли горит сарай.

В деревянном сарае, расположенном во дворе частного дома, открытым пламенем горело помещение площадью шесть квадратных метров, где находились скутер и садовая техника с двигателем внутреннего сгорания. Горело и топливо, находившееся в сарае. Огонь распространился между конструкциями пола и стен, поэтому спасателям пришлось демонтировать часть здания.

Пожар был потушен в 6.26. Никто не пострадал.

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