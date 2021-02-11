ПОЖАРЫ ⟩ Горела баня

По словам звонившего, загорелась баня. Ко времени прибытия спасателей здание бани горело открытым пламенем, но угрозы для стоящих рядом домов не было.

Пожар уничтожил кухню и дровяной сарай в здании бани. Работы по тушению закончили в 6.36.

Причина возгорания неизвестна.

Горел сарай

10 февраля в 04.04 в центр тревоги сообщили, что на улице Раудтеэ в городе Кивиыли горит сарай.

В деревянном сарае, расположенном во дворе частного дома, открытым пламенем горело помещение площадью шесть квадратных метров, где находились скутер и садовая техника с двигателем внутреннего сгорания. Горело и топливо, находившееся в сарае. Огонь распространился между конструкциями пола и стен, поэтому спасателям пришлось демонтировать часть здания.