ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Бояться надо не выявления нарушений, а несчастья

Однако случившееся в январе этого года в деревне Аа остро подчеркнуло еще один риск. На первый взгляд, современное и, как утверждалось, отвечавшее всем требованиям пожарной безопасности здание учреждения опеки сгорело настолько быстро, что жизни трех жильцов спасти так и не удалось. Произошедшее побудило Спасательный департамент запустить срочную проверку всех учреждений опеки в Эстонии, которая и подтвердила печальную истину: более чем в половине из них имеются нарушения и несоответствия требованиям.

Да, можно, конечно, признать, что большая часть нарушений вроде бы мелкие, формальные. Где-то отменили учения, где-то бумаги системы сигнализации не в порядке, где-то у запасного выхода поставили оказавшийся лишним стол или стул. Однако дьявол кроется в деталях и каждая из них, взятая по отдельности, может стать роковой.