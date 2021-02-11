"Жить в настоящем, думая о будущем…"

Много полезной информации о роли местных массмедиа, формировании критического мышления и выявлении фейковых новостей, обновлении кадров, о русской журналистике дали главный редактор "Северного побережья" Эрик Гамзеев и репортер Аго Гашков. Опытные эксперты ответили на вопросы о том, где и как найти читателям эстонские газеты, чтобы больше узнать о настоящей жизни эстонцев. Посоветовали не стесняться воспринимать информацию критически.

Редактор Нарвской студии "Радио-4" Михаил Комашко отметил про ответственность четвертой власти, то есть средств массовой информации. Эмоциональны и конкретны были советы и комментарии корреспондента "Северного побережья" Ильи Смирнова касательно медиаэтики, сравнительной медиахарактеристики, интересов национальных групп.

Депутат Рийгикогу Эдуард Одинец, имеющий образ местного донкихота и собственный журналистский опыт, подтвердил, что мир меняется на глазах: знание языков помогает читать больше источников, переводы не всегда передают стиль и эмоции, а между поколениями наблюдается порой мировоззренческая пропасть.

Преподаватель Нарвского колледжа Тартуского университета Денис Ларченко обратил внимание на дигитальный шум и еще на формирование идентитета человека под влиянием дигитальных привязанностей и привычек.

Оппозиционный депутат Силламяэского горсобрания Олег Култаев отметил силу информации, вызывающей отклик и доверие у избирателей.

Руководитель нарвского клуба "Эхо" Михаил Румянцев призвал не забывать читать и учиться мыслить критически. При этом - "ценить слово, которое манящим эхом отражается в душе".

Дискуссия была полезна всем участникам и гостям в зале. Мы живем в дигитальном мире и с ужасом можем представить себе, что вдруг исчезнут возможности социальных сетей, изменится медийное пространство.