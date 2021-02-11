Чт, 11.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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"Жить в настоящем, думая о будущем…"

Главный редактор "Северного побережья" Эрик Гамзеев и репортер Аго Гашков ведут дискуссию о фейковых новостях и их выявлении. ФОТО: Илья Смирнов

Такой вывод сделали участники открытой дискуссии, обсуждая роли СМИ к грядущему 30-летию восстановления независимости Эстонии, ее дигитальные успехи и особую важную роль распространения в обществе информации.

Много полезной информации о роли местных массмедиа, формировании критического мышления и выявлении фейковых новостей, обновлении кадров, о русской журналистике дали главный редактор "Северного побережья" Эрик Гамзеев и репортер Аго Гашков. Опытные эксперты ответили на вопросы о том, где и как найти читателям эстонские газеты, чтобы больше узнать о настоящей жизни эстонцев. Посоветовали не стесняться воспринимать информацию критически.

Редактор Нарвской студии "Радио-4" Михаил Комашко отметил про ответственность четвертой власти, то есть средств массовой информации. Эмоциональны и конкретны были советы и комментарии корреспондента "Северного побережья" Ильи Смирнова касательно медиаэтики, сравнительной медиахарактеристики, интересов национальных групп.

Депутат Рийгикогу Эдуард Одинец, имеющий образ местного донкихота и собственный журналистский опыт, подтвердил, что мир меняется на глазах: знание языков помогает читать больше источников, переводы не всегда передают стиль и эмоции, а между поколениями наблюдается порой мировоззренческая пропасть.

Преподаватель Нарвского колледжа Тартуского университета Денис Ларченко обратил внимание на дигитальный шум и еще на формирование идентитета человека под влиянием дигитальных привязанностей и привычек.

Оппозиционный депутат Силламяэского горсобрания Олег Култаев отметил силу информации, вызывающей отклик и доверие у избирателей.

Руководитель нарвского клуба "Эхо" Михаил Румянцев призвал не забывать читать и учиться мыслить критически. При этом - "ценить слово, которое манящим эхом отражается в душе".

Дискуссия была полезна всем участникам и гостям в зале. Мы живем в дигитальном мире и с ужасом можем представить себе, что вдруг исчезнут возможности социальных сетей, изменится медийное пространство.

Семинар и публичную дискуссию поддержали правительство Великобритании и Британский Совет.

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