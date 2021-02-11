Мэр Нарвы: "Идут последние секунды, когда еще можно спасти нашу больницу"

Нарвская горуправа 3 февраля изменила состав совета городской больницы, выведя оттуда всех людей, назначенных до ноябрьского властного переворота в горсобрании.

В совет введены три представителя новой правящей в Нарве коалиции, включая мэра Катри Райк. Также теперь в совете Нарвской больницы врач Аго Кыргвеэ из клиники Тартуского университета и тартуской скорой помощи.

На первом заседании обновленного совета 8 февраля Райк избрали его председателем.

Сразу же после этого совет зафиксировал необходимость составления новой программы развития, или видения будущего Нарвской больницы. Следом решено провести открытый конкурс на должность руководителя больницы, то есть члена правления целевого учреждения "Narva Haigla".

Нет видения будущего

Катри Райк подтвердила "Северному побережью", что больнице требуется немедленно определиться с видением своего будущего.

- Государство выразило готовность поддержать Нарвскую больницу деньгами, а в то же время мы сами не знаем, какую больницу мы хотим и в каком направлении развиваем ее. Поэтому решили, что сделаем необходимое видение будущего уже нынешним летом, скорее всего к июлю, и выработаем его в сотрудничестве с клиникой Тартуского университета, - сказала Райк.

Она критически отметила, что имеющаяся в больнице программа развития минимальна настолько, насколько нужно по закону. По видению Райк, слабо учитывается текущее положение в местной медицинской сфере: "Это не тот документ, с которым мы можем планировать будущее".

- Надо провести внутренний аудит на предмет того, что у нас есть. На сегодня нет, например, невролога и кардиолога - но так невозможно жить, - привела она пример. - В Нарве многие наши врачи в возрасте под семьдесят, и надо понимать, что будет лет через пять. Сейчас идут последние секунды, когда еще можно спасти нашу больницу, - и тут я не шучу.

Член правления Нарвской больницы Алексей Евграфов во встречном комментарии подтвердил, что их учреждение совершенно точно нуждается в переменах, но он все же не считает, что все настолько плохо, как видится Райк. В частности, как поправил Евграфов нового председателя совета, в Нарвской больнице есть два своих кардиолога, а неврологи приезжают из Ида-Вируской центральной больницы.

Руководитель больницы: с деньгами непонятно