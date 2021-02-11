Чт, 11.02.2021
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Мэр Нарвы: "Идут последние секунды, когда еще можно спасти нашу больницу"

Мэр Нарвы и председатель совета Нарвской больницы Катри Райк. ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

На повестку дня поставлены самые срочные вопросы - программа развития и поиск лучшего руководителя Нарвской городской больницы. Новый руководитель может быть выбран уже в конце марта.

Нарвская горуправа 3 февраля изменила состав совета городской больницы, выведя оттуда всех людей, назначенных до ноябрьского властного переворота в горсобрании.

В совет введены три представителя новой правящей в Нарве коалиции, включая мэра Катри Райк. Также теперь в совете Нарвской больницы врач Аго Кыргвеэ из клиники Тартуского университета и тартуской скорой помощи.

На первом заседании обновленного совета 8 февраля Райк избрали его председателем.

Сразу же после этого совет зафиксировал необходимость составления новой программы развития, или видения будущего Нарвской больницы. Следом решено провести открытый конкурс на должность руководителя больницы, то есть члена правления целевого учреждения "Narva Haigla".

Нет видения будущего

Катри Райк подтвердила "Северному побережью", что больнице требуется немедленно определиться с видением своего будущего.

- Государство выразило готовность поддержать Нарвскую больницу деньгами, а в то же время мы сами не знаем, какую больницу мы хотим и в каком направлении развиваем ее. Поэтому решили, что сделаем необходимое видение будущего уже нынешним летом, скорее всего к июлю, и выработаем его в сотрудничестве с клиникой Тартуского университета, - сказала Райк.

Она критически отметила, что имеющаяся в больнице программа развития минимальна настолько, насколько нужно по закону. По видению Райк, слабо учитывается текущее положение в местной медицинской сфере: "Это не тот документ, с которым мы можем планировать будущее".

- Надо провести внутренний аудит на предмет того, что у нас есть. На сегодня нет, например, невролога и кардиолога - но так невозможно жить, - привела она пример. - В Нарве многие наши врачи в возрасте под семьдесят, и надо понимать, что будет лет через пять. Сейчас идут последние секунды, когда еще можно спасти нашу больницу, - и тут я не шучу.

Член правления Нарвской больницы Алексей Евграфов во встречном комментарии подтвердил, что их учреждение совершенно точно нуждается в переменах, но он все же не считает, что все настолько плохо, как видится Райк. В частности, как поправил Евграфов нового председателя совета, в Нарвской больнице есть два своих кардиолога, а неврологи приезжают из Ида-Вируской центральной больницы.

Руководитель больницы: с деньгами непонятно

Евграфов объяснил, что последняя программа развития образца 2017 года была функциональной, то есть составленной в том числе для получения больницей денег на новое отделение экстренной медицины. Также ранее готовили документы для строительства отделения сестринского ухода. Оба строительства благополучно завершены. Теперь пора начать написание новой программы развития, включая ее функциональную часть, но и они будут под конкретные проекты, на которые найдутся деньги. "На данный момент не понятно, на какие суммы Нарвская больница может рассчитывать и откуда может получить финансирование: нам уже сказали, что 35 миллионов из фонда справедливого перехода не будет".

О программах развития и общих совместных решениях Евграфов общался на этой неделе с руководством Ида-Вируской центральной больницы, как ближайшего партнера Нарвы. Следом проходит встреча с канцлером социального министерства, как еще одного партнера и возможного источника финансирования больницы.

- Новая программа развития не пишется за три-четыре месяца, это более длительный процесс, - замечает Евграфов, занявший кресло руководителя больницы только в декабре. - Мы также встречались с председателем правления и главврачом клиники Тартуского университета, потому что одной Нарвской больнице сложно шагать дальше, ведь наиболее острая проблема у нас - нехватка персонала.

Евграфов предполагает, что в партнерстве с клиникой Тартуского университета в Нарве можно было бы создать центр для резидентов, а значит - построить целый медгородок с местами для работы и проживания. "Вариантов развития много, но так или иначе мы не можем уйти от государственной стратегии развития больничной сети, которая закончилась в 2015 году, и, к сожалению, новой пока нет".

- Нарвская городская больница находится на общем уровне - это самый низший уровень, и некоторые услуги мы не можем оказывать при всем желании. Уровень нашей больницы определен министром социальных дел, и исходя из уровня больницы ограничено ее финансирование больничной кассой. Поэтому нам суждено сотрудничать с крупными клиниками, и как раз в этом направлении мы работаем, - заключил Евграфов.

Руководителя больницы выберут по конкурсу

В отношении конкурса на должность члена правления больницы Катри Райк сказала, что условия будут определены, когда через неделю совет соберется снова. "Нынешнего члена правления Алексея Евграфова мы уже поставили в известность", - уточнила председатель совета.

Напомним, в ноябре 2020 года Райк уже сместила Евграфова и с должности мэра Нарвы.

Она не стала отрицать, что за дверями совета Нарвской больницы изучали вариант уже перед объявлением конкурса снять с должности Евграфова, чье назначение в руководство больницы в декабре вызвало большой скандал. До обсуждения такого сценария в совете больницы все же не дошло. Совет нашел, что Алексей Евграфов в паре с главврачом Олевом Силландом справляются с текущим управлением больницей, но не с ее будущим развитием.

Также совет больницы, по словам Райк, решил изучить детали должностного договора с Евграфовым, заключенного предыдущим составом совета. Этот договор обсудят на следующем заседании совета, связывая это с выработкой условий конкурса на должность члена правления.

- Я сейчас работаю в таком направлении, чтобы в конце марта или начале апреля было ясно, кто новый член правления Нарвской больницы. Мы сейчас вырабатываем условия конкурса, и если господин Евграфов будет квалифицирован для этой должности, то он тоже сможет выставить свою кандидатуру, - заключила Райк.

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