Эдуард Одинец стал самым важным в стране борцом с коррупцией
Эдуард Одинец, сменивший в Рийгикогу Катри Райк, "унаследовал" от нее и должность председателя специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией.
Эдуард Одинец, сменивший в Рийгикогу Катри Райк, "унаследовал" от нее и должность председателя специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией.
Избранный председателем комиссии в четверг социал-демократ Одинец сказал, что сейчас одна из основных задач комиссии - проследить за тем, насколько целесообразно и прозрачно использованы дотации, выделенные из государственного бюджета во время кризиса.
- Мы не столько занимаемся отдельными случаями, сколько следим за системой в целом, - сказал он. - Но если мы видим конкретные признаки правонарушения, то передаем собранные материалы полиции и прокуратуре.
По словам Одинца, комиссия следит в числе прочего за сферой так называемой вакцинационной коррупции, а также за темами, связанными с финансированием партий, экономическими интересами политических советников и деятельностью местных самоуправлений.
Заместителем председателя комиссии по борьбе с коррупцией является Валдо Рандпере (Партия реформ), в комиссию входят также Прийт Сибуль ("Isamaa"), Марко Шорин (Центристская партия) и Пауль Пуустусмаа (EKRE).
Специальная комиссия по борьбе с коррупцией следит за применением антикоррупционных мер, установленных законами Эстонской Республики. Комиссия рассматривает возможные случаи коррупции должностных лиц, перечисленных в законе, и дает им оценку, следит за соблюдением членами Рийгикогу ограничений на деятельность и проверяет декларации об экономических интересах. Раз в год специальная комиссия представляет Рийгикогу обзор своей деятельности.