Эдуард Одинец стал самым важным в стране борцом с коррупцией

Избранный председателем комиссии в четверг социал-демократ Одинец сказал, что сейчас одна из основных задач комиссии - проследить за тем, насколько целесообразно и прозрачно использованы дотации, выделенные из государственного бюджета во время кризиса.

- Мы не столько занимаемся отдельными случаями, сколько следим за системой в целом, - сказал он. - Но если мы видим конкретные признаки правонарушения, то передаем собранные материалы полиции и прокуратуре.

По словам Одинца, комиссия следит в числе прочего за сферой так называемой вакцинационной коррупции, а также за темами, связанными с финансированием партий, экономическими интересами политических советников и деятельностью местных самоуправлений.

Заместителем председателя комиссии по борьбе с коррупцией является Валдо Рандпере (Партия реформ), в комиссию входят также Прийт Сибуль ("Isamaa"), Марко Шорин (Центристская партия) и Пауль Пуустусмаа (EKRE).