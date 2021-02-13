Сб, 13.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ПОЖАРЫ ⟩ В Тойла сгорело подсобное здание
10-11 февраля 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

11 февраля в 7.41 в центр тревоги сообщили о пожаре на улице Пикк в поселке Тойла Тойлаской волости. 

Горело помещение в смежном с жилым домом подсобном здании.

Людей в доме не было, пожар потушили в 9.19. Вероятно, возгорание началось из-за горячей золы, которую выгребли из печки и оставили на полу. 

От короткого замыкания загорелся автомобиль

10 февраля в 8.07 спасатели получили сообщение о горящем транспортном средстве в деревне Мустанина в Нарва-Йыэсуу.

К моменту прибытия спасателей открытым пламенем горел легковой автомобиль, припаркованный вблизи дома. Предполагают, что машина загорелась из-за короткого замыкания, произошедшего при использовании электрообогрева.

Спасатели ликвидировали возгорание в 8.44.

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