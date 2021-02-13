ПОЖАРЫ ⟩ В Тойла сгорело подсобное здание

ПОЖАРЫ ⟩ В Тойла сгорело подсобное здание10-11 февраля 2021 г.
11 февраля в 7.41 в центр тревоги сообщили о пожаре на улице Пикк в поселке Тойла Тойлаской волости.
11 февраля в 7.41 в центр тревоги сообщили о пожаре на улице Пикк в поселке Тойла Тойлаской волости.
Горело помещение в смежном с жилым домом подсобном здании.
Людей в доме не было, пожар потушили в 9.19. Вероятно, возгорание началось из-за горячей золы, которую выгребли из печки и оставили на полу.
10 февраля в 8.07 спасатели получили сообщение о горящем транспортном средстве в деревне Мустанина в Нарва-Йыэсуу.
К моменту прибытия спасателей открытым пламенем горел легковой автомобиль, припаркованный вблизи дома. Предполагают, что машина загорелась из-за короткого замыкания, произошедшего при использовании электрообогрева.
Спасатели ликвидировали возгорание в 8.44.