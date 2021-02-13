СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Задержали распустившую руки мать

Парень ударил знакомого
10 февраля в полицию сообщили, что в Йыхви 18-летний парень ударил возле дома знакомого мужчину, получившего в результате травму. Более точные обстоятельства случившегося расследуются.
Мужчина совершал кражи в кохтла-ярвеских магазинах
11 февраля в полицию сообщили, что в течение января и февраля 32-летний мужчина неоднократно воровал товары в кохтла-ярвеских магазинах. Полиция установит обстоятельства случившегося в ходе начатого уголовного производства.
Мальчишка воровал алкоголь
11 февраля в полицию поступило заявление, что в течение января 15-летний юноша неоднократно воровал алкогольные напитки в магазине на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу. Размер причиненного ущерба и обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.