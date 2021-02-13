Сб, 13.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Задержали распустившую руки мать
10-11 февраля 2021 г.

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

10 февраля в полицию сообщили, что в частном доме в Нарва-Йыэсуу 41-летняя женщина в ходе семейного конфликта ударила свою дочь, которая пострадала. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой. 

Парень ударил знакомого

10 февраля в полицию сообщили, что в Йыхви 18-летний парень ударил возле дома знакомого мужчину, получившего в результате травму. Более точные обстоятельства случившегося расследуются. 

Мужчина совершал кражи в кохтла-ярвеских магазинах

11 февраля в полицию сообщили, что в течение января и февраля 32-летний мужчина неоднократно воровал товары в кохтла-ярвеских магазинах. Полиция установит обстоятельства случившегося в ходе начатого уголовного производства.

Мальчишка воровал алкоголь

11 февраля в полицию поступило заявление, что в течение января 15-летний юноша неоднократно воровал алкогольные напитки в магазине на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу. Размер причиненного ущерба и обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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