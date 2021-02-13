СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Задержали распустившую руки мать

Парень ударил знакомого

10 февраля в полицию сообщили, что в Йыхви 18-летний парень ударил возле дома знакомого мужчину, получившего в результате травму. Более точные обстоятельства случившегося расследуются.

Мужчина совершал кражи в кохтла-ярвеских магазинах

11 февраля в полицию сообщили, что в течение января и февраля 32-летний мужчина неоднократно воровал товары в кохтла-ярвеских магазинах. Полиция установит обстоятельства случившегося в ходе начатого уголовного производства.

Мальчишка воровал алкоголь

11 февраля в полицию поступило заявление, что в течение января 15-летний юноша неоднократно воровал алкогольные напитки в магазине на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу. Размер причиненного ущерба и обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного производства.

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