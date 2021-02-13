ОПРОС ⟩ Готовы ли вы уже участвовать в культурно-массовых мероприятиях?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Наталья АМЕЛЬКИНА: - Скорее нет, подожду еще. Не хочется лишний раз подвергать себя опасности. Хотя при благоприятных условиях в театр бы сходила с удовольствием. Когда потеплеет и вакцинированных людей у нас станет побольше - пойду. В больших массовых мероприятиях обычно и в хорошие времена не участвовала.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Людмила БОРИСОВА: - У меня немножко другой образ жизни, поэтому по концертам и театрам я особо не скучаю. Но то, что все было долго закрыто, считаю, больше из-за паники. Если бы я была заинтересована в культурных событиях - в любом случае пошла бы, но, конечно, масочку надела бы и руки обязательно бы мыла. Вообще я шопинг люблю - каждый день хожу по магазинам, правила соблюдаю, но не боюсь.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Аннели МЯНД: - Пока подождем. Как долго? Наверное, до теплого времени года не стала бы посещать мероприятия, где бывает много народа. Весной и летом будем развлекаться, когда больше мероприятий происходит на свежем воздухе.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Геннадий ЕЛЬЦОВ: - Всегда готов - меня не смущают никакие обстоятельства, лишь бы двери были открыты и что-то интересное происходило.