ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Ахти Асманн

"Тогда мы потушим свет в Кохтла-Ярве, и 1600 домохозяйств останутся без кормильца", - описал он ситуацию, которая может возникнуть уже меньше чем через десять лет, если в результате политических решений углеродный налог увеличится в несколько раз, как сейчас запланировано. Это не шантаж, а, скорее, откровенное описание одного весьма реального сценария.

Сигнал Асманна адресован в первую очередь эстонским политикам, чтобы те отстаивали интересы своего государства и экономики в Европейском союзе. Разумеется, мы должны двигаться в сторону более зеленой экономики, но до тех пор, пока на масло есть спрос на мировом рынке и оно кормит значительную часть Ида-Вирумаа и приносит доход в госказну, было бы глупо искусственно ускорять вымирание этой отрасли промышленности.